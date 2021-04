Babiš a resort zdravotnictví odmítli Petříčkovu pomoc při shánění vakcín, řekl šéf diplomacie

Petříček s Hamáčkem projedná budoucnost ČSSD

Jedním z témat debaty byla rovněž Petříčkova možná rezignace. Ministr zahraničí totiž v pátek neuspěl ve volbě předsedy ČSSD, v níž kandidoval proti dosavadnímu stranickému lídrovi Janu Hamáčkovi. Ten poté uvedl, že žádnému ministrovi nedává „bianco šek“ až do sněmovních voleb.

Petříček novinářům řekl, že s předsedou ještě nehovořil o spekulacích ohledně svého konce ve funkci. Podotkl, že na funkci nelpí a s Hamáčkem bude jednat, na společné schůzce přitom chce slyšet, kam bude směřovat nové vedení sociální demokracie a jaká bude Hamáčkova politika ve vládě.

„Pokud by nové vedení sociální demokracie potřebovalo někoho, kdo přehodnotí některé pozice ministerstva zahraničních věcí, bude naslouchat možná některým poradcům více, než jsem to dělal já, tak samozřejmě je to jeho volba,“ řekl v OVM šéf české diplomacie.

Připustil, že je „trnem v oku“ prezidenta. Při otázce, zda by byl odvolán na nátlak prezidenta Miloše Zemana, odkázal na předsedu ČSSD. „Avizoval jsem, že v řadě otázek se s prezidentem neshodneme. Možná jsem mu trnem v oku kvůli Dukovanům a postoji vůči neschváleným vakcínám,“ řekl Petříček.