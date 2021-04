ŽIVĚ: Otevření škol pro část žáků má být podle ministra zdravotnictví Arenbergera definitivní

V pondělí se v Česku otevře část škol. Děti budou muset podstoupit testování dvakrát týdně. Například zaměstnancům ve firmách ale stačí jeden test za sedm dní. Podle Arenbergera je testování žáků logisticky snazší, zatímco ve firmách není častější testování technicky snadně proveditelné.

Se začátkem týdne se otevřou také některé obchody a lidé budou smět sportovat. Nesmí jich být ale víc, než dvacet. Vnitřní sportoviště zůstávají zavřená. Epidemiologové ale říkají, že s nimi tato rozvolnění nikdo nekonzultoval. Šéf rezortu zdravotnictví uvedl, že do budoucna považuje za důležitou lepší komunikaci s odbornými skupinami. Medicínská kritéria ale podle něj nejsou tím jediným, co je třeba zohledňovat.

O Arenbergerovi se zhruba od března 2021 hovořilo v souvislosti s úvahami o případném odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného. Jeho odvolání požadoval mimo jiné prezident Miloš Zeman v souvislosti s očkováním. Blatný nechtěl dát výjimku, která by umožnila očkovat ruskou a čínskou vakcínou proti koronaviru dříve, než je schválí Evropská léková agentura.

Arenberger připustil, že by zájemcům umožnil, aby se ruským Sputnikem V očkovali v rámci klinických zkoušek. Stačil by souhlas etické komise a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. „Vím o řadě pacientů, kteří na Sputnik V čekají. Na druhou stranu není jednoduché používat neregistrovaný preparát. Rozumné řešení vidím v tom, že by se udělala rozsáhlá klinická studie na větším počtu pacientů,“ řekl serveru Novinky.cz. Arenberger o informace o Sputniku požádal Státní ústav pro kontrolu léčiv. Materiály se podle ministra nyní kompletují.