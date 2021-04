V pondělí v Česku přibylo nejméně nakažených od 6. prosince. Vláda projedná návrat dětí do škol

V mezitýdenním srovnání jde o významný pokles zhruba o 5500 nakažených, tento údaj ale tentokrát není vypovídající, protože minulé pondělí bylo běžným pracovním dnem. Reprodukční číslo, které udává, kolik lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, pak kleslo z 0,81 na 0,71 – nižší bylo naposledy v půlce ledna. V úterý ráno bylo v českých nemocnicích volných 28 procent standardních lůžek s kyslíkem, zhruba dva tisíce postelí bylo k dispozici covidovým pacientům. Laboratoře v pondělí provedly přibližně 45 tisíc testů, zhruba o deset tisíc více než v neděli. Naprostou většinu z toho tvoří preventivní testy. U nich se podíl pozitivních výsledků ve srovnání s minulým pondělím zvýšil z 0,4 na 0,79 procenta. U takzvané epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních stoupl z 9,43 na bezmála 12 procent. Nákaza se momentálně nejvíce šíří na Pelhřimovsku, kde v uplynulých sedmi dnech zaznamenali 465 nakažených na sto tisíc obyvatel. Naopak relativně nejlepší situace je na Chebsku. Tam bylo v posledních sedmi dnech 37 případů nákazy na sto tisíc obyvatel. Zdravotníci v České republice dosud aplikovali 1 818 756 dávek vakcíny proti koronaviru. Na pondělí z toho připadá 8256 očkování, což je nejméně od konce února. Obě potřebné dávky zatím dostalo 583 388 lidí. Dodržování opatření během Velikonoc se teprve projeví Nouzový stav v Česku skončí 11. dubna, podle dosavadních vyjádření premiéra kabinet nebude žádat o jeho prodloužení. Od příštího pondělí tak přestanou platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení. Nakolik lidé dodržovali opatření i během Velikonoc, se podle přednosty Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN Milana Tučka projeví v číslech ale zhruba až za pět až maximálně deset dní. Míní ale, že určité rozvolňování je při zatím aktuálních číslech namístě – mírný nedělní nárůst zatím považuje spíše za náhodný. „Ano, je namístě. A myslím si, že školy jsou na prvním místě, ale je třeba zvažovat i obchody, zejména ty malé, a i některé služby, ale neříkám, že všechny,“ uvedl pro Českou televizi. Zásadní je ale podle něho začít pouštět děti do škol postupně a brát při tom v úvahu epidemickou situaci v menších regionech či okresech. „Znalost místních poměrů je naprosto zásadní,“ uvedl. Zdůraznil, že stejně důležité je také to, aby rodiče neposílali do školy děti, které mají nějaké příznaky nebo projevy nemoci, například kašel nebo zvýšenou teplotu. A za zásadní považuje i nošení respirátorů, dodržování vzdálenosti a používání dezinfekce. Jakkoliv to může být u malých dětí obtížné, dodal.

Podle vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) by se koncem dubna mohly začít otevírat služby, obchody nebo předzahrádky restaurací, za předpokladu, že vše půjde dobře, řekl Mladé frontě DNES. Zdůraznil ale, že není možné rozvolňovat bez kontroly, protože následkem by mohla být další vlna epidemie. Opatření podle Hamáčka pomohla omezit šíření nákazy. Vicepremiér zároveň obvinil opozici z tlaků na neřízené rozvolňování omezení. „Řada opozičních politiků – kterým říkám notoričtí rozvolňovači – začala při jakémkoli náznaku zlepšení tlačit na otevírání všeho. Vláda tomu částečně podlehla, to byla chyba. Měli jsme být tvrdší,“ prohlásil.

O Velikonocích podali zdravotníci v Česku zhruba 52 200 dávek vakcíny proti covidu, více než třetinu z nich (19 tisíc) na Velký pátek. Ve čtvrtek před svátky bylo naočkováno téměř 55 tisíc dávek, za den nejvíc od začátku očkování. Od druhého březnového týdne je průměrný denní počet podaných dávek přes třicet tisíc. V polovině března premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že cílem je očkovat po Velikonocích sto tisíc lidí denně. Kapacity očkovacích center a ordinací, kde očkují praktičtí lékaři, jsou pro takové tempo dostatečné, málo je ale vakcíny. Vláda projedná návrat dětí do škol Návratem dětí do škol se pak na svém úterním zasedání bude zabývat vláda. Podle už dříve zveřejněného plánu by se od 12. dubna do lavic měly vrátit děti z prvního stupně základních škol a předškoláci. Na prvním stupni bude rotační výuka, třídy se budou střídat po týdnech. Na druhém stupni základních škol zůstane výuka na dálku. Školáci budou dvakrát týdně testováni antigenními testy. Plán však minulý týden kritizoval premiér Andrej Babiš (ANO). Nechápe například, proč se do škol vrátí jen část dětí. Vadil mu i návrh odborné skupiny při ministerstvu zdravotnictví na otevírání škol podle epidemické situace v okresech. Skupina kritiku premiéra odmítla, postup podle ní projednala mimo jiné vládní rada pro zdravotní rizika, které se Babiš osobně zúčastnil.

První kolo testování dokončují některé firmy Ministři by se mohli zabývat i další podobou opatření proti covidu-19 v době po nouzovém stavu. Firmy do deseti zaměstnanců, neziskové organizace a živnostníci by do úterý měli dokončit první kolo testování na koronavirus. Dále je pro ně povinné zatím jednou za sedm dní. Tato skupina čítá podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) asi 1,1 milionu pracovníků. Každý týden se tak testům na covid-19 podle něj podrobí až čtyři miliony lidí, z toho až půl milionu denně. Testování není závazné pro lidi pracující z domova. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) se nemusejí testovat, jen pokud pracují výhradně z domu a setkávají se pouze se členy své domácnosti. Testy nejsou dále povinné pro lidi, kteří v posledních 90 dnech covid prodělali, nebo jsou proti nemoci očkovaní.