Manželé Vlčkovi dali 1,5 miliardy na pomoc umírajícím dětem. Hospic má vzniknout do pěti let

Vlčkovi ale nechtějí peníze jenom darovat, podle nich by to mělo mít dlouhodobou perspektivu. „Koncept těch nadací v perpetuálním režimu spočívá v tom, že jmění, které je do nich vloženo, se neukrajuje. Využívá se k investicím, které potom generují další peníze, z nichž se pak financují další projekty,“ přiblížil Vlček. Je to podle něj jediný způsob, jak zajistit dlouhodobou udržitelnost.

Hospic má vzniknout do pěti let

„My jsme si vytyčili pět let jako horizont, během něhož bychom chtěli vybudovat dětský lůžkový hospic a navazující středisko dětské paliativní péče. Pevně věříme a doufáme v to, že se nám to během těchto pěti let podaří,“ řekl Vlček. Musí se najít správný objekt či pozemek, podle Vlčka by měl být v blízkosti Fakultní nemocnice v Motole.

Podle šéfa Avastu by mělo jít o špičkové zdravotnické zařízení. Taková péče o nemocné děti je zatím v Česku podle rodiny velmi podceněná. „Hodně se na tom pracuje, hlavně v posledních letech je rozhodně rozvoj paliativní péče v České republice poměrně velký a znatelný. Začali jsme bohužel trochu později než ostatní evropské země. Doufejme, že o to to bude lepší,“ řekla Vlčková, která pracuje jako lékařka v mobilním hospici Cesta domů.