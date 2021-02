Odpůrci komunistického režimu čelili každodenní šikaně i hrozbě návratu do vězení. Odškodnění ale vázne

Ochranný dohled je nástroj, který se v právním řádu komunistického Československa objevil v roce 1973. „Byl inspirován podobným sovětským nástrojem,“ vysvětluje historik z Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Petr Blažek.

Komunistický režim opatření používal nejen proti recidivistům, ale také proti svým odpůrcům. „Člověk se musel ve stanoveném termínu hlásit na Veřejné bezpečnosti či vykazovat, kde je zaměstnán,“ řekl advokát Lubomír Müller, který už více než rok bojuje s úřady za odškodnění postižených lidí.

Kontroly i dvakrát za noc

Bývalý politický vězeň František Stárek uvedl, že kontrola mohla přijít i přímo domů ke sledované osobě, i když samotnou domovní prohlídku provést nemohla. „Seděli jsme v kuchyni u stolu, někdo od nás odcházel a oni patrně zrovna stáli za dveřmi, takže ani nezvonili. Najednou za námi ,kontrola občanských průkazů', přímo v kuchyni,“ popsal.

Další z bývalých politických vězňů Jiří Gruntorád vzpomíná, že jeho samotného kontrolovali i dvakrát během jedné noci, a to dokonce v den, kdy měl narozeniny. „Zvonili, bušili. Když jsem jim neotvíral, tak šli za matkou, které tehdy bylo osmdesát let. Vytáhli ji v noční košili a donutili, aby jim otevřela, aby se mohli přesvědčit, jestli jsem, nebo nejsem doma,“ popsal. Matce jiného bývalého politického vězně Jana Litomiského svítili baterkou do očí.

Gruntorád a Litomiský byli odsouzeni za šíření samizdatové literatury. Litomiský se navíc podílel na mapování nezákonnosti režimu ve Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných. „Zároveň mi zakázali chodit na bohoslužby do Opatova, což je můj farní sbor vzdálený asi dva kilometry, dovolili mi navštěvovat bohoslužby ve Strměchách, to je odsud asi pět kilometrů. O každou návštěvu jsem musel žádat písemně 14 dní předem,“ dodává.

Poslední obětí komunistického režimu byl Pavel Wonka. Za nedodržování ochranného dohledu skončil ve vězení, kde v roce 1988 zemřel. „Neuznával, že se nebude zločincům podřizovat. To byl jeho konec,“ uvedl jeho bratr Jiří Wonka.

Pomoct měla zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková

Jiří Wonka patří mezi ty, kteří prostřednictvím advokáta Müllera žádají od státu odškodnění za uložení ochranného dohledu. První, na koho se advokát Müller obrátil, byla v prosinci 2019 vládní zmocněnkyně pro lidská práva Helena Válková (ANO). Ta přitom před rokem '89 paradoxně ochranný dohled schvalovala.