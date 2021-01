video ŽIVĚ: Sněmovna jedná o kompenzacích i nezapočítávání ošetřovného do příjmu

Na kompenzační bonus 500 korun denně by měli nově dosáhnout také podnikatelé v úpadku, a to i zpětně. O kompenzační bonus by mohly žádat například kadeřnice, které poskytují své služby v nemocnicích nebo sociálních zařízeních, ale v důsledku zákazu vstupu tam nyní nemohou. Počítá s tím pozměňovací návrh poslance ANO Jana Volného.

Lidovci navrhují v novele zvýšit příspěvek z 500 Kč na 667 Kč denně, a to zpětně. Jejich předseda Marian Jurečka to zdůvodnil tím, že proti loňskému jaru se z příspěvku nyní odvádějí odvody, takže podnikatelům zůstane asi jen 10 tisíc čistého měsíčně. Chce také rozšířit příspěvek i na podnikatele bez stálé provozovny, například na fotografy, kteří se specializují na svatby.

S dalšími návrhy přišli i jiní poslanci. Například Piráti chtějí bonus pro všechny zaměstnance pracují na dohodu, a to pro všechny případy, kdy nedostávají práci z důvodů na straně zaměstnavatele.