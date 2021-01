Odebrání vzorků z Bečvy bylo podle expertů opožděné a nedostatečné

přehrát video Reportéři ČT: Otrávená řeka IV. Zdroj: ČT24

„Udělali chybu, že neodebrali co nejdříve výpustě, které mohly být zdrojem kontaminace. To považuji za úplně fatální chybu pro to, abychom vůbec mohli dnes něco hodnotit. Vidím Dezu vcelku logicky jako možný zdroj. Nevím, proč se první vzorky z výpusti z Dezy odebíraly až 24. září,“ říká chemik a ekotoxikolog Ivan Holoubek, který se dlouhodobě zabývá znečištěním životního prostředí a působí i jako mezinárodní expert. K úniku toxické látky do řeky přitom došlo už 20. září, tedy o čtyři dny dříve. „Studenty učíme o tom, že když máme na řece takovou havárii, tak hledáme zdroj. A když těch vypustí je tam dvacet, tak vezmeme dvacet vzorků,“ dodal pro Reportéry ČT chemik z brněnské Masarykovy univerzity.

Nedostatečné odebrání vzorků potvrzuje také profesor z českobudějovické univerzity Tomáš Randák, který spolupracuje se soudním znalcem na posudku pro policii. „Hlavní problém je, že bezprostředně po havárii je těch vzorků minimum, prakticky nejsou. Z prvních hodin po zjištění havárie vzorky chybí,“ říká. „Vyšetřování podle mého názoru čtyři měsíce po havárii už zveřejnění vzorků nemůže ohrozit. Výsledky vzorků byly nepochybně pečlivě a stabilně zachyceny, zaprotokolovány a všechny osoby už byly nepochybně vyslechnuty. Buď chtějí zatajit to, že vzorky někde pozdě odebrali, anebo chtějí zatajit to, že někde vzorky odebrali a zjistili něco, co by někomu mohlo vadit,“ vysvětluje si zdlouhavé vyšetřování a tajení dat Petr Svoboda z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

