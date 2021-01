Schválená podpora pro podniky ve výši 400 korun na zaměstnance čelí kritice. Při zisku ji musí firmy danit

Podpory státu chce využít například Pivovar Ládví v pražských Kobylisích. Na svých 32 zaměstnanců chtějí požádat o 400korunovou denní podporu v novém programu. Pokud z těchto peněz vytvoří zisk, budou je nicméně muset zdanit.

„Dotační programy jsou samozřejmě příjem pro firmy, to znamená, že se jim to započítává do daňového základu,“ uvedl ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

Nyní pivovar dostává peníze z programu antivirus a příspěvek na nájem. Vládní kompenzace ale zatím firmě vynahradily jen malou část jejích dřívějších příjmů. „Já si myslím, že to absolutně není fér, že je to zase jenom taková jejich klička k tomu, jak dát co nejmíň,“ vytýkal sládek Pavel Palouš.

Zdanění podpory kritizuje část opozice

Zdanění podnikatelských příjmů z programu Covid – gastro – uzavřené provozovny kritizuje část opozice. „Já myslím, že to nemá žádnou logiku. Podpořím podnikatele, a současně mu tu podporu hned zdaním,“ upozornil předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle předsedy hnutí SPD Tomia Okamury by vláda měla kompenzovat ztráty tak, aby podnikatelé byli schopni přežít.

Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý uvedl, že by také preferoval nedaněnou variantu příspěvků. Rozhodnutí ministerstva financí nicméně rozumí.

Nový dotační program pro uzavřené provozovny vláda schválila v pondělí. Celkem na něj hodlá poslat dvě a půl miliardy korun. O 400 korun denně na zaměstnance budou moci firmy žádat ve druhé polovině měsíce. Peníze budou dostávat za dobu od 14. října do 10. ledna. Přesto, že ve čtvrtek vláda rozhodla o tom, že restaurace, obchody nebo služby zůstanou zavřené minimálně do 22. ledna.