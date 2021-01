Vláda schválila širší koronavirové kompenzace, zaměstnavatelé dostanou 400 korun na hlavu

Část D4 by formou PPP mělo postavit a následně provozovat francouzské konsorcium DIVia, které tvoří firmy Vinci a Meridiam. Systém PPP předpokládá financování staveb ze strany soukromých investorů, kteří zároveň budou silnici po její dostavbě po určitou dobu provozovat. Stát by poté měl stavbu postupně splácet a po dohodnuté době i zcela převzít.

Aktuálně❗️ Vláda schválila koncesionářskou smlouvu PPP projektu dostavby 32 km dálnice D4. Smlouva nyní poputuje do Poslanecké sněmovny. Pokud ji schválí i poslanci, začít stavět by se mohlo už na jaře. ℹ️ https://t.co/8lhypStfkD pic.twitter.com/DL9tO0Fp19

Naopak schválení se v pondělí dočkal návrh koncesionářské smlouvy k výstavbě a provozu části dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. Návrh dostane nyní Sněmovna, v případě schválení smlouvy by stavba měla začít v březnu.

O případném posunu v opatřeních kabinet nerozhodoval, sejít se kvůli tomu má na mimořádném jednání v tomto týdnu. Pátý stupeň protiepidemického systému PES v zemi platí od 27. prosince. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) by měl také představit změny v hodnocení v rámci systému.

Ministr dále upozornil, že pro podání žádosti bude nutná elektronická identifikace, kterou by si podnikatelé měli tedy zajistit. Tým, který bude žádosti zpracovávat byl podle něj posílen o 100 lidí, které si resort „vypůjčil“ například ze státních agentur.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) předpokládá, že na program bude třeba šest miliard korun. Podle Havlíčka by o dotaci mohlo projevit zájem mezi 80 tisíci až 130 tisíci podnikatelů. Nejpozději 15. ledna bude podle něj hotová výzva k programu a bude spuštěn příjem žádostí.

Do výpočtu se nezahrnují zaměstnanci v odvětvích, která byla podpořena v programech COVID kultura, COVID ubytování a COVID sport. Prostředky bude podle Havlíčka možné využít na další fixní náklady jako je například splácení leasingů.

Období, za které mají podnikatelé nárok na kompenzaci, může být podle vládních materiálů prodlouženo v návaznosti na vývoj pandemické situace. Podle Havlíčka je období do 10. ledna stanoveno jako první výzva, v případě potřeby budou následovat další.

Dotace bude platit i zpětně. Nárok na ni tak budou mít podnikatelé, kterým byl omezen nebo zakázán prodej zboží či služeb alespoň v části období od 14. října loňského roku do 10. ledna.

Vítězné konsorcium by mělo postavit 32 nových kilometrů dálnice mezi Příbramí a Pískem, které následně bude 25 let provozovat a udržovat spolu s dalšími už postavenými navazujícími 16 kilometry. Stavebně a projekčně bude za projektem stát česká stavební společnost Eurovia.

„Vznikl zde první ucelený PPP projekt. Vysoutěžená cena vychází lépe, než kdybychom investovali peníze ihned ze státního rozpočtu. Do budoucna nás tato forma investic nemine a bude častější,“ popsal ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO).

V pravidelné necovidové agendě měla vláda na programu například návrh Nejvyššímu správnímu soudu na pozastavení činnosti a rozpuštění některých politických stran a politických hnutí.

Kabinet měl na pondělním programu i návrh ministerstva práce a sociálních věcí, aby ošetřovné nebylo započítáváno do příjmu při posuzování nároku na dávky. Lidé by tak nemuseli přijít o přídavky na děti či příspěvky na bydlení kvůli tomu, že jim se zpožděním dorazí ošetřovné za dva měsíce najednou. Na peníze od státu by také mohlo dosáhnout víc rodin. Návrh vláda schválila.

O vrácení deseti miliard obraně vláda nerozhodovala

Ačkoli těsně před vánočními svátky po schválení rozpočtu na příští rok ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) avizoval, že v pondělí vládu požádá o vrácení deseti miliard korun do rozpočtu ministerstva obrany, kabinet se převodem těchto peněz z rozpočtové rezervy rozhodl na svém prvním letošním jednání nezabývat. Premiér Andrej Babiš (ANO) v televizi Prima v neděli uvedl, že tak učiní až později v lednu. Vláda podle něj ještě nemá potřebná čísla.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) se kabinet k otázce peněz pro armádu vrátí na příštím jednání a mělo by jít pouze o procesní zdržení v rámci programu vlády.

Poslanci v prosinci převedli deset miliard korun z návrhu rozpočtu ministerstva obrany do rezervy. Komunisté tím totiž podmiňovali svůj souhlas s návrhem státního rozpočtu. Zástupci vlády poté oznámili, že peníze na začátku ledna z rozpočtové rezervy obraně vrátí.