ŽIVĚ: Senátoři odmítli novelu krizového zákona, která zavádí pokuty pro firmy porušující vládní opatření

Zamítnutí novely doporučil Senátu jeho ústavně-právní výbor. Milionové pokuty by podle členů výboru nebyly pro živnostníky odstrašující, ale likvidační. Kritici poukazovali i na to, že vládní opatření proti koronaviru se přijímala a měnila prakticky každý týden.

Výše pokuty podle zástupců ministerstva vnitra vychází ze zákona o zdraví lidu. Je nutná vzhledem k tomu, že za porušení opatření lze nyní sankcionovat jednotlivé občany, nikoli ale firmy. Policie podle ministerstva postupuje vůči porušovatelům opatření zdrženlivě. Z devíti tisíc listopadových případů přikročila k pokutám jen u desetiny prohřešků.

„Jsme v situaci, kdy máme vyhlášená vládní krizová opatření podle dvou zákonů (…) Dvojí metr způsobuje problémy,“ řekl na začátku jednání v Senátu vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). „Vzhledem k tomu, že znám stanoviska výborů, které to projednávaly, si nedělám iluze o tom, jak zde zákon dopadne (…) Je mojí povinností jako ministra vnitra udělat všechno pro to, abych policii dal do ruky všechny potřebné mechanismy, aby mohla efektivně fungovat,“ uvedl v horní komoře parlamentu.