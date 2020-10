Ministerstvo vnitra chystá novelu krizového zákona, omezila by přístup k určitým informacím

„Zvažuji, že bych vstoupil do spolupráce s někým, kdo tutéž žádost u prezidentské kanceláře podá znovu a poté se odvolá k Úřadu pro ochranu osobních údajů,“ uvedl Štingl.

Štingl jej zažaloval a na soud čeká už tři roky. Kdyby přitom o informace neúspěšně žádal dnes, mohl by se díky změně zákona obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který má na vyřízení lhůtu 15 dnů.

Vnitro chce pro úřady nové možnosti k odmítání dotazů

Ministerstvo vnitra chce nicméně pro úřady nové možnosti, proč by mohly dotazy odmítat. Ta poslední se týká mimo jiné podkladů pro krizová opatření. Resort vylučuje, že by šlo o snahu omezit přístup k informacím o současné pandemii.

„Jde o reakci na současný trend dotazů, jejichž cílem je mimo jiné získat seznam prvků kritické infrastruktury či obsah krizových plánů,“ vyjádřila se mluvčí resortu Hana Malá. Stát by tak podle návrhu neposkytoval informace o přípravě a řešení krizových situací, pokud by to mohlo ohrozit bezpečnost státu nebo fungování záchranného systému.

Už loni v říjnu vláda schválila jinou novelu z pera ministerstva vnitra, která měla dát úřadům nástroje, jak se bránit proti možnému zneužívání informačního zákona. Od té doby návrh leží ve sněmovně bez jakéhokoli projednání.

Nejde o první případ, kdy se ministerstvo vnitra pod vedením Jana Hamáčka snaží právo na informace omezit.https://t.co/DYgrtkmTkX — Český rozhlas (@CRozhlas) October 19, 2020

Zahlcení dotazy od jediného občana řešil třeba jihlavský magistrát. „Ptal se třeba, kam se chodí samospráva v létě koupat nebo kolik toho vypijeme během pracovního dne,“ poznamenala primátorka města Karolína Koubová (Fórum Jihlava).

„Mě ty informace zajímají, dále s nimi pracuji a využívám je k novinářské činnosti,“ uvedl autor dotazů Miroslav Mareš.

Podle vládní novely mají mít nově úřady možnost odmítnout žadatele, který podle nich chce instituci záměrně přetížit.