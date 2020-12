Ombudsman se staví za občany už dvacet let. Tvář funkci dal obhájce disidentů Motejl

Křeček ji ve funkci letos v únoru nahradil. Šabatová to nepovažovala za šťastné. „On není vnitřně připraven zastávat se každého bez rozdílu. A deklaruje to. K tomu ombudsman připraven být musí, i kdyby to mělo přinést nevoli veřejnosti. Když jste přesvědčen o tom, že je něco správně, nesmíte se zabývat tím, jestli vás za to někdo pochválí, nebo ne,“ uvedla pro Hospodářské noviny.

Kritikou na adresu Šabatové však nešetřil ani Křeček. Ještě před svým zvolením řekl Radiožurnálu, že ho ombudsmanka nebrala jako svého zástupce. „Byl jsem zcela odříznut a do řízení jsem nemohl zasahovat. Přesto jsem cítil odpovědnost za chod úřadu a dával jsem to najevo,“ sdělil.