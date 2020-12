Bartoš kritizuje nepodložené rozhodování vlády o epidemii, podle Havlíčka víc dělat nejde

„Jsem rád, že jsme přistoupili na to, že patnáct metrů v malém elektrikářství na rohu je stejných jako patnáct metrů v supermarketu,“ reagoval na vládní srovnání podmínek, za kterých mají otevřeno drobné obchody a ty velké. Chtěl by, aby se podniky zavíraly na základě míry rizika nákazy podle konkrétních dat.

„U nás se neustále jde na kvantitu, zavřeme toto a odpářeme takové množství lidí,“ říká Bartoš. Chtěl by tedy epidemii řídit pomocí dat, která by určovala, které provozy zavřít.

Podle Ivana Bartoše ani v této podpoře program pro některé živnostníky nemusí stačit. „To, že by chtěl někdo ještě více, to je normální, ale v tuto chvíli saturujeme restaurace a hotely tak, jako málokdo ve střední Evropě,“ brání se Havlíček.

I premiér Andrej Babiš (ANO) pak upírá zrak k vakcíně v naději na zastavení epidemie. V Británii už se lidé očkují, podle posledních odhadů by mohla schválená vakcína do České republiky dorazit 28. prosince. „To, co přijde, bude okamžitě provakcinováno,“ míní Havlíček. Očkování v prvním čtvrtletí příštího roku by se podle něj mohlo dostat asi k 2,5 milionu lidí, pokud bude dostatek vakcín.

Systém očkovacích center se v tuto chvíli dle Havlíčka připravuje a v lednu začne operovat. „V momentě, kdy zde vakcína bude, tak centra budou připravena na očkování,“ říká ministr.

Ivan Bartoš by ještě před Vánoci posílil kapacitu testování antigenním testy, protože pořadník na ně už je z velké části obsazený.