Vláda bude rozhodovat o přechodu do čtvrtého stupně. Obchody by se zpřísněním zavřít neměly

O přechodu do vyššího stupně rizika PES bude v pondělí jednat vláda. Ke kterému dni by měl začít platit, zatím není jasné. Vládní představitelé se ve veřejných výstupech na termínu neshodují.

Senioři by mohli Vánoce strávit mimo sociální zařízení

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce vládě předložit návrh na povolení vycházek klientům domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení. Mohli by se tak dostat i k rodině na Vánoce. Kabinet se také chystá podle Maláčové schválit návrh na zvýšení přídavků na děti. Zvednout by se měly o 26 procent, a to od dubna. Pobírat by je měly domácnosti s příjmem do trojnásobku životního minima.

Vláda má na programu i novelu nařízení vlády o použití armády k záchranným pracím. Při epidemii covidu-19 by mělo 68 vojáků v činné službě pomáhat zdravotníkům až do poloviny roku. Aktuální nařízení počítá s pomocí vojáků do konce letošního roku.