Vláda rozhoduje o přechodu do čtvrtého stupně. Obchody by měly zůstat otevřené i po zpřísnění

S návratem do 4. stupně protipandemického systému by se podle tabulky ministerstva zdravotnictví měly například znovu omezit veřejné akce a zaveden by měl být také noční zákaz vycházení od 23 do 5 hodin. Restaurace by opět mohly zákazníky obsluhovat pouze skrze výdejní okénka.

Obchody by ale podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měly moci navzdory dosavadní tabulce PES fungovat i ve čtvrtém stupni. Nebude přitom záležet na prodávaném sortimentu ani na tom, zda se obchod nachází na ulici nebo v obchodním centru.

Ve čtvrtém stupni by měly být na rozdíl od dřívějška v provozu i služby jako kadeřnictví. Blatný podle Havlíčka již dříve souhlasil, že by to tak mohlo být, konečné rozhodnutí bude na vládě.

Na datu se ministři zatím neshodli

Ke kterému dni se vláda rozhodne Česko vrátit do vyššího epidemického stupně, zatím není jasné. Havlíček by chtěl, aby se restaurace a hotely uzavřely až koncem týdne. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mluví o uzavření od středy.

Ministr Blatný bude podle serveru Seznam Zprávy navrhovat zpřísnění už od úterý. Uzavřít chce restaurace, hotely i služby.