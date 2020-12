Hamáček se omluvil za chaos v opatřeních. Fiala žasnul, že vláda teprve řeší podobu kompenzací

Fiala si také postěžoval, že opozice nabízí řadu alternativ a chybí mu naslouchání ze strany vlády. Hamáček odmítl, že by dveře byly zavřené a zmínil nabídku pro opozici k vyslání zástupců do krizového štábu. Tu ODS na rozdíl od jiných stran odmítla. Ve štábu totiž sedí občanskodemokratický předseda Asociace krajů Martin Kuba, jehož účast je podle Fialy dostatečná, aby strana měla dost informací. Dalšího zástupce by považoval za „stafáž“ pro řešení vládních problémů.

Zpřísnění

Nedávný přechod do třetího stupně a mírné uvolnění restrikcí považuje Hamáček za správné, protože odpovídaly epidemiologické situaci. Mimo jiné také ukázaly lidem důsledek takového kroku, jímž je opětovné zrychlení pandemie. „Z logiky věci musíme zpět do čtyřky a budeme rádi, když ne do pětky,“ varoval. Sám by byl pro to, aby se to stalo co nejdříve. „Každý den může znamenat velký problém a jakmile to chytne exponenciálu, tak máme v lednu obrovský problém,“ horoval.

Přechod do čtvrtého stupně ministerstvo zdravotnictví plánuje vládě navrhnout v pondělí. Model neustálého přepínání mezi stupni PES bude podle vicepremiéra trvat až do konce pandemie, jinou alternativu nevidí.

Fiala nechtěl říct, zda se zpřísněním souhlasí. Postěžoval si, že opozice nedostává od vlády dost dat, aby to mohla správně vyhodnotit. Zdůraznil také obtíže podnikatelů, kterých se omezení týkají: „Člověk se nachystá, sežene zaměstnance, nakoupí zásoby, otevře restauraci. Začne prodávat s tím, že tam budou sedět lidé. Pak tam jsou jen do osmi. Pak se dozví, že to půjde znovu na okénko. V tu chvíli musí vláda říct, že všechno bude kompenzovat. Ti lidé už jsou úplně zoufalí.“