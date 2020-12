Pokud má ČSSD problém s účastí ve vládě, ať odejde, vzkázal Babiš Hamáčkovi

Dodal, že vztahům ve vládě by naopak prospělo, kdyby někteří členové ČSSD „konečně přestali s vyvoláváním neustálých konfliktů“. „Jestli má ČSSD se svou účastí v menšinové vládě problém, tak ať klidně odejde a přestanou o tom donekonečna mluvit,“ doplnil.

Odejít teď by bylo nezodpovědné, míní Hamáček

Hamáček označil debatu o předčasných volbách za legitimní, nicméně položit nyní vládu považuje za nezodpovědné. „Rozhodně ve vládě zůstaneme po dobu nouzového stavu, protože pokládat vládu v současné situaci považuju za nezodpovědné. Pak se poradíme co dál,“ řekl.

„Byl bych rád, abychom se 9. ledna poradili jak dál a dali jasný signál, co dělat,“ uvedl k možnému odchodu strany z vlády místopředseda ČSSD Michal Šmarda.

Diskusi o předčasných volbách považuje Hamáček za legitimní. Poukázal na to, že by takový návrh potřeboval dosažení širší shody ve sněmovně, protože s jejím rozpuštěním musí souhlasit nejméně 120 poslanců. Návrat voleb k dřívějšímu termínu na přelom jara a léta by nové vládě umožnil snadnější přípravu rozpočtu na příští rok.