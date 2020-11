Vláda požádá poslance o dalších 30 dní nouzového stavu. V neděli přibylo 1042 případů covidu

Předseda Sněmovny Vondráček (ANO) očekává, že vládní žádostí o prodloužení nouzového stavu se bude sněmovna zabývat ve čtvrtek od ranních hodin. „Vláda zasedá v pondělí, já předpokládám, že mi to pošle a já pak jako předseda rozhodnu, že o nouzovém stavu začneme jednat v osm ráno ve čtvrtek,“ uvedl Vondráček. Poznamenal, že schůze zatím svolána není, ale že s ní najisto počítá.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že vláda o třicetidenní prodloužení nouzové stavu poslance v pondělí požádá. Současně doplnil, že do Vánoc budou muset v Česku nějaká protikoronavirová opatření platit.

Předseda poslaneckého klubu opozičního hnutí SPD Radim Fiala řekl, že jeho poslanci prodloužení o 30 dní nepodpoří. Přijdou s alternativou nejvýše jednoho týdne, uvedl. Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek řekl, že jeho poslanecký klub se o tom musí ještě poradit.

„Myslím si, že za tohoto stavu, kdy nouzový stav potřebujeme jako právní rámec toho všeho, se nemůže stát, že by neprošel,“ varoval Vondráček. To, že vláda řeší opatření nouzovým stavem, je podle něj pro opozici luxusní, protože se to řeší ve sněmovně a opozice má prostor se k tomu vyjádřit.

Na příští týden je ve sněmovně svoláno již pět mimořádných schůzí, tedy schůzí svolaných na základě žádosti dostatečného množství poslanců. Schůze k nouzovému stavu by byla šestou. V rámci již svolaných schůzí mají poslanci schvalovat například daňový balíček a s ním i návrh na zrušení superhrubé mzdy nebo návrh zákona o evidenci skutečných majitelů.

Povinné testy budou od pondělí i z Lotyšska a Litvy

Kromě avizovaných Německa, Švédska a Kypru budou na takzvaném cestovatelském semaforu od pondělí červené též Litva a Lotyšsko. Znamená to nutnost testu na koronavirus při návratu do České republiky i pro přijíždějící cizince.

⚠️ Od zítřka se mezi červené země 🔴 na cestovním semaforu zařadí Kypr, Litva, Lotyšsko, Německo a Švédsko. Nově bude oranžové 🟠 Irsko. ℹ️ Ochranné opatření Ministerstva zdravotnictví ➡ https://t.co/0eDoK4uZp3 pic.twitter.com/jxHciPpVcD — MZV ČR (@mzvcr) November 15, 2020

Dosud byly tyto země značeny oranžovou barvou upozorňující na střední míru rizika, při níž musí při cestování do ČR předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci. Do této kategorie se z červené přesune nově Irsko.

Střední míru rizika nákazy mají státy, kde je podíl pozitivních testů nad čtyři procenta a méně než 250 případů koronaviru na 100 tisíc obyvatel za poslední dva týdny. Při cestování do ČR z těchto zemí musí předložit negativní test na covid-19 pouze dlouhodobí zahraniční pracovníci, ne však pendleři.

U červených států platí povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy musejí mít i cizinci přijíždějící do ČR. Nutné je též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku mají pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Nové případy covidu dále klesají

Do nedělní 18. hodiny přibylo v Česku 1042 případů covidu, minulou neděli jich za stejnou dobu přitom bylo dvakrát tolik. Mezi testovanými je stále přibližně čtvrtina nakažených. Tento týden jich bylo nejméně, 20 procent, v pondělí a nejvíce, 27 procent, ve středu. Laboratoře v sobotu provedly 16 106 testů, v pátek jich bylo o 15 000 více.