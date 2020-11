Blatný nechce plošně testovat malé děti, zvažuje to u učitelů

Senátorka Dernerová souhlasí s prodloužením nouzového stavu o 30 dní a počítá s diskuzí na konci roku, jak pokračovat. Anesteziolog Vymazal rovněž s prodloužením o měsíc souhlasí: „Je to jako zabrzdit loď nebo vlak. Než se člověk dobere k výsledku, trvá to nejméně 14 dní,“ říká.

Podle něj není vhodné lidi strašit, ale ani vyvolávat euforii. Rád by viděl, aby PES fungoval do konce roku beze změn a mohlo se posoudit, jak funguje. „Je velmi nepravděpodobné, že bychom se do konce roku dostali do stupně jedna,“ tvrdí.

Zavření nejnižších ročníků škol bylo zbytečné, tvrdí Vymazal

Ministr zdravotnictví dále odmítá plošné testování malých dětí. Při otevření prvních a druhých tříd ZŠ bude možné žáky oddělit, aby se nepotkávali, zdůvodňuje. „Připadá mi smysluplné zaměřit se na testování pedagogů,“ doplňuje s tím, že to bude řešit s ministerstvem školství při další vlně otevírání škol.

Problémem podle Blatného je, že antigenní testy musí provést osoba k tomu oprávněná, tedy lékař nebo zdravotní sestra. Pokud by vláda nařídila, že by se učitelé museli testovat, zvýšilo by to mobilitu, vysvětluje ministr.

Vymazal apeluje na to, aby se děti netestovaly. „Není mi známa studie, která by na podobné kohortě dětí dokázala, že malé děti jsou přenašeči,“ podotýká. Zavření nejnižších ročníků škol považuje za zbytečné.

„Děti musí do škol. Úroveň vzdělání je špatná, do budoucna si můžeme přičíst hodně negativních bodů,“ tvrdí Dernerová. Nepřeje si, aby byly testovány děti, učitele by ale testovat nechala s tím, že musí být k dispozici nikoliv PCR, ale antigenní testy a testy ze slin. Nejmladší ročníky podle senátorky mohly ve školách zůstat. „Mohou být přenašeči, ale předpokládá se, že mají mladší rodiče, což nejsou ohrožené skupiny,“ tvrdí.

Blatný připouští, že při rozhodování o zavření škol nebyla šťastná práce s daty. Zdůrazňuje, že on sám to bere jako poučení, důkazem čehož je právě i PES. „Existuje jasný plán, co se bude dělat, jak se to bude dělat, za jakých okolností,“ doplňuje.