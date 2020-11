Modernizace D1 bude zcela hotová do 15. října příštího roku, slíbilo ŘSD. S volbami to podle Havlíčka nesouvisí

ŘSD stanovilo konkrétní datum, kdy by měla být dálnice od Mirošovic po Kývalku zcela opravená a průjezdná bez jakýchkoli omezení, na 15. října 2021. Mátl připustil, že kdyby v příštím roce na Česko znovu tvrdě udeřila epidemie covidu-19, mohla by se situace zkomplikovat, jinou příčinu, proč by se měly práce ještě protáhnout, však nevidí. „Čistě stavařsky, když to vezmu, nemělo by nás nic ohrozit,“ zdůraznil.

Ministr Havlíček odmítl, že by snaha dokončit práce do 15. října souvisela s parlamentními volbami, které se nejspíše uskuteční kolem poloviny října. „My to neděláme kvůli volbám. Řekli jsme, že to bude do konce roku 2021, pak jsme to posunuli, takže to bude v polovině října 2021. (…) Nesu politickou odpovědnost za to, že to bude do konce roku 2021,“ prohlásil Havlíček.

Mátl ale připustil, že i když příští rok modernizace dálnice ze středních Čech na Brněnsko skončí, menší omezení provozu budou i v dalších letech. Jednak bude potřeba modeznizovanou dálnici udržovat, ale také se bude pracovat na mostech, které nebyly součástí rozsáhlého projektu. V prvé řadě půjde podle Mátla o most Šmejkalka poblíž Mirošovic. Navíc je možné, že se dělníci vrátí i na místa čerstvě modernizovaná kvůli reklamacím.

Sezona stříhání pásek letos přinese nové kilometry D6 a D48

S blížícím se ukončením letošní stavební sezony na dálnici D1 začíná pomyslná sezona přestřihávání pásek na dokončených úsecích silnic a dálnic. Do konce roku by měla být hotová dálnice D48 v úseku Rybí–Rychaltice. Fakticky jde o vylepšení obchvatu Příboru tak, aby splňoval dálniční parametry. Současně s novým úsekem dálnice D48 bude hotová i přeložka silnice I/58. Tato silnice spojuje D48 s dálnicí D1, přeložka urychlí a usnadní cestování po ní – poslouží i jako obchvat obcí Skotnice a Mošnov.

Kromě dvou velkých projektů na severovýchodě Moravy mají být hotové také dva nové úseky dálnice D6 ve středních Čechách. Díky nim zmizí auta jedoucí z Prahy do Karlových Varů z Krušovic a Řevničova a uleví se i řidičům, kteří se vyhnou úzkému lesnímu úseku u Řevničova.