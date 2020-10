Od středy platí distanční vyučování a uzavření restaurací, za úterý přibylo přes 8 tisíc nakažených

Uzavřené musejí nově být také restaurace, bary a kluby, jež do úterý mohly být v provozu do 20:00. Lidé si budou moci pokrmy koupit ve výdejových okénkách. Nově se také nesmí shromažďovat více než šest osob, lidé též nesmí pít alkohol na veřejně přístupných místech.

Necelá polovina z nakažených se už uzdravila, naopak 1106 lidí s koronavirem zemřelo. Od začátku října stoupl počet úmrtí o 436. Nejvyšší denní nárůst, o 55 zemřelých, přibyl do statistik toto pondělí. V úterý zemřelo 22 lidí s covidem-19.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) v úterním televizním projevu řekl, že počet hospitalizací, těžkých případů a úmrtí v následujících týdnech podle modelů šíření viru ještě vzroste. „Čekají nás opravdu tři složité a neveselé týdny,“ dodal. Zároveň se omluvil za to, že opatření proti druhé vlně v létě neprosazoval důrazněji.

Kvůli nepříznivému vývoji koronavirové epidemie platí v celém Česku od středy zpřísněná protiepidemická opatření. Všechny školy od základních po vysoké přecházejí na distanční výuku, výjimku mají třídy pro děti se speciálními potřebami. Uzavřené jsou restaurace, bary a kluby. Shromažďovat se lidé mohou maximálně po šesti. Většina opatření platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu. Školy mají být zatím zavřené do 1. listopadu.