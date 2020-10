Vláda schválila kompenzace. Podpoří dopravce, kulturu i sport, přispěje na nájmy a prodloužila Antivirus A

Program Antivirus měl končit na konci října. Vyplácí se z něj dva druhy příspěvků. Vedle podpory A je to ještě příspěvek B, kterým stát dorovnává 60 procent náhrady mzdy při omezení výroby a služeb kvůli výpadku surovin, pracovníků či poptávky do 29 tisíc korun superhrubé mzdy. S prodloužením jeho vyplácení projednávaný návrh nepočítal. Resort v podkladech pro vládu uvedl, že je ale případné obnovení této podpory možné podle potřeby.

Antivirus A pojede do konce roku v ještě lepší verzi! Při uzavření dosáhne od října firma na 100 % vyplacené náhrady mzdy vč. odvodů max. do výše 50 000 Kč! Nenecháme firmy padnout na dno.

Vláda prodloužila poskytování jednoho z příspěvků z programu Antivirus do konce roku, a to příspěvku A. Firmám, které musely zavřít, stát proplatí celé mzdy s odvody až do výše padesát tisíc korun. Schválení vládou na twitteru oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Dosud podniky, na které dopadla nařízená omezení, mohly získat 80 procent výdělku lidí v uzavřených provozech či náhrady v karanténě do 39 tisíc korun superhrubé mzdy.

V Česku se středou začala platit nová opatření proti šíření nákazy. Restaurace, bary a kluby musejí zůstat zavřené. Občerstvení mohou mezi 06:00 a 20:00 prodávat přes výdejní okénka. Fitness centra, posilovny, vnitřní bazény, sauny, wellness, ale také zoologické zahrady musely provoz přerušit už od pátku. Galerie, hrady, zámky, muzea, kina a divadla nefungují od pondělí. Konat se nemohou koncerty, poutě, veletrhy či kongresy. Opatření by měla platit do konce nouzového stavu, tedy 3. listopadu.

Nárok na podporu budou mít také zoologické zahrady, komerčně provozovaná muzea, galerie, památkové objekty či planetária. Pomoc se vztahuje také na zařízení zaměřené na zájmovou, výchovnou a vzdělávací činnost pro děti a mládež od šesti do 18 let.

Podpora z nově schváleného programu se poskytne ve formě dotace ex post na marně vynaložené výdaje za jednotlivé kulturní akce či projekty, které vznikly v období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020, a za výdaje v kontinuální činnosti v oblasti kultury v období od 1. března 2020 do 20. listopadu 2020, které byly kvůli opatření vlády výrazně omezeny, přesunuty nebo zrušeny.

Podpora může příjemci pokrýt až padesát procent uznatelných výdajů za přesunuté nebo zrušené kulturní akce a až osmdesát procent uznatelných výdajů za kontinuálně vyvíjenou činnost v oblasti kultury.

Podpora je určena výkonným umělcům, odborným technickým profesím a subjektům podnikajícím v kultuře na marně vynaložené výdaje, které vznikly ve spojitosti s organizací kulturních akcí a kontinuální činností v kultuře v období od 10. března 2020 do 31. prosince 2020 a byly v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády omezeny, přesunuty nebo zrušeny.

Jednorázová podpora je určena pro fyzické osoby působící v profesionálním umění, tedy v oblasti hudby, divadla, tance. U subjektů podnikajících v kultuře jde o podporu na pokrytí marně vynaložených výdajů v rozhodném období od 1. října 2019 do 20. listopadu 2020.

Půl miliardy má jít na podporu sportu



Kluby a pořadatelé sportovních akcí budou moci žádat o dotace v pokračování programu Covid - sport. Kompenzovány jim budou náklady vynaložené na zrušení sportovní události v souvislosti s vládními opatřeními proti koronaviru. V programu je podle vládních materiálů připraveno pět set milionů korun. Vláda ve středu schválila druhou výzvu programu, potvrdila mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu Filipová.

Dotace by měla umožnit klubům i pořadatelům překlenout obtížné období. Program připravilo ministerstvo průmyslu a obchodu s Národní sportovní agenturou (NSA).

O kompenzace budou moci žádat kluby z deseti profesionálních soutěží, které určila NSA. Jedná se o první a druhou fotbalovou ligu, extraligu a první ligu ledního hokeje a nejvyšší soutěže v basketbalu, volejbalu a házené. Maximální výše dotace je určená podle analýzy ekonomické náročnosti sportu a pohybuje se od 750 tisíce korun na klub pro volejbal a házenou po 12,5 milionu korun pro prvoligové fotbalové a extraligové hokejové kluby.

Kluby dostanou peníze předem na základě kvalifikovaného odhadu, jaký ekonomický dopad na ně budou mít vládní omezení od března do konce tohoto roku ve srovnání s poslední řádně odehranou sezonou.

Na kompenzace budou mít nárok také komerční pořadatelé sportovních akcí určených pro sportovce z více než dvou klubů nebo širokou veřejnost. Dotace bude určena na uhrazení marně vynaložených nákladů v loňském a letošním roce souvisejících s akcemi, které se měly konat od 12. března do 31. července letošního roku. S kompenzacemi pro akce, které musely být kvůli vládním opatřením zrušeny nyní na podzim, návrh tohoto programu nepočítá.

NSA dříve už vyhlásila program Covid - sport, který měl pomoci neziskovým sportovním organizacím. Agentura v něm přijala stovky žádostí. Na pomoc byla připravena miliarda korun, ale nevyčerpala se. NSA si to vysvětlovala mimo jiné značnou pomocí měst a krajů, které sportovním organizacím odpustily nájemné a další náklady v době uzavření sportovišť.

Zájezdoví dopravci dostanou až miliardu korun

Krize v Česku zasáhla až dva tisíce zájezdových dopravců provozujících dohromady asi devět tisíc autobusů. Podle sdružení Česmad Bohemia až polovině z nich hrozí krach. Dotace by měly kompenzovat ztráty dopravců od březnového začátku nouzového stavu až do konce letošního června. Stát totiž zohlední zamrznutí trhu až do konce školního roku.

Výše dotace se přitom bude vypočítávat na sedačku a den. Stát bude peníze rozdělovat podle emisních tříd autobusů a jejich kapacity. Nejvíce, až 135 korun za den, dostanou dopravci s nejekologičtější emisní třídou EURO VI. Naopak úplně mimo podporu se ocitnou firmy s vozidly vyrobenými před rokem 2000.

Peníze by měly dopravcům pomoci především s leasingovými splátkami. U běžného zájezdového autobusu činí až 150 tisíc korun měsíčně, u patrových vozidel s cenou kolem 14 milionů korun je to ještě o sto tisíc korun více. Firmy budou moci peníze použít i na ukončení činnosti. Podle ministerstva dopravy má podpora umožnit provozovatelům adaptaci na situaci na trhu do druhého čtvrtletí příštího roku. Podle sdružení dopravců Česmad Bohemia, se kterým resort program konzultoval, podpora dopravcům pomůže, je však nutné jí poskytnout co nejdříve.

Dopravcům během jara klesly zakázky téměř na nulu. V létě, které obvykle patří k nejdůležitějším obdobím pro zájezdové firmy, se dopravci dostali na zhruba pětinu běžného počtu zakázek. Na podzim se ovšem situace opět začala zhoršovat a objednavatelé začali zakázky dopravcům opět ve velkém rušit.