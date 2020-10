Ekonomická pomoc není dostatečná, kritizovala v superdebatě opozice. Podle koalice kabinet krizi zvládá

Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti tvrzení, že vláda krizi nezvládla. „Zvládli jsme perfektně první vlnu. Co je kritérium? Kritérium bude zadlužení, nezaměstnanost, propad HDP a počet zemřelých,“ prohlásil. „My to zvládáme a také to zvládneme,“ dodal. Zmínil, že vláda vytvořila řadu ekonomických programů, včetně chystaného kurzarbeitu.

„Ve chvíli, kdy stát vypne ekonomiku, tak samozřejmě má povinnost pomoci podnikatelům a všem zaměstnancům, kterých se to dotýká,“ uvedl Petr Fiala (ODS) . Opozice podle něj na jaře přinesla řadu podpůrných opatření, která fungují. Některé programy, jako takzvaná pětadvacítka, by měly být znovu nastartovány, doplnil.

Vojtěch Filip (KSČM) v debatě hájil „vypnutí“ ekonomiky během jarní vlny pandemie. „To udělala většina států, a ty státy, které to neudělaly, například Švédsko, měly tu krizi mnohem hlubší, delší, větší smrtnost, takže je evidentní, že to vypnutí ekonomiky mělo nějaký smysl,“ uvedl. Na řešení krize se podle něj musí podílet nejen stát, ale také kraje, obce i občan jako zaměstnanec i zaměstnavatel.

„Předložil jsem tento týden návrh na ošetřovné. To je dneska nejvíce postižená skupina osob, takže za KDU-ČSL my se opravdu snažíme fungovat,“ uvedl Marian Jurečka (KDU-ČSL) . Ve volební debatě také prohlásil, že vláda dostatečně neřeší problémy sucha nebo ochrany půdy.

„To je totální farizejství od těch, kteří říkají, že je něco zanedbáno. Všechny strany opozice předkládají lecjaké návrhy, ale když bylo nutné hlasovat o tom, že se to zafinancuje, že podpoří státní rozpočet, tak to odmítly,“ kritizoval Vojtěch Filip (KSČM). „My jsme tu odpovědnost na sebe vzali, že jsme podpořili státní rozpočet, včetně jeho deficitu,“ dodal.

Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vláda dala krajům dost peněz. „Dostaly víc peněz, než byl daňový výpadek, takže si stěžovat nemohou,“ prohlásil. Pokud opozice navrhuje větší odškodnění a víc peněz pro kraje, je třeba se bavit o tom, jak posílit příjmovou stránku státního rozpočtu, uvedl s tím, že navrhuje například zdanit velké banky a část financí poslat krajům.

Ivan Bartoš (Piráti) uvažoval o tom, co je potřeba, aby nenastal lockdown, tedy hromadné omezení pohybu. Podle něj je potřeba, aby lidé, kteří mají příznaky, zůstali doma, ale také musí fungovat testování, aby měli brzy výsledky. „Ale podívejte se, co provázelo první vlnu a co už teď kvůli tomu chaosu tak moc není. Solidarita lidí, vzájemná, celorepubliková k těm lidem,“ upozornil.

Marian Jurečka (KDU-ČSL) uvedl, že by byl rád, kdyby se sportovní a volnočasové aktivity lidí omezovaly co nejméně. To platí i pro podporu těchto aktivit od státu, krajů nebo obcí. „Odrazí se to na fyzickém i psychickém zdraví,“ varoval. Dále kritizoval, že vláda podle něj nevyužívá nabídku lidí z byznysu, kteří nabízejí svoje projekty v boji proti pandemii.