„Pandemické“ volby začaly, na drive-in stanoviště přijel zlomek očekávaných lidí

Volby v době pandemie jsou od všech předchozích hlasování odlišné. Už jen to, že se hlasuje dva dny předem, není v případě krajských voleb běžné. Voliči, které lékaři či hygienici poslali do karantény, měli tu možnost ve středu od 7 do 15 hodin. Sami mohli celou cestu k volbám včetně procedury samotné absolvovat v autě. Izolaci nebo karanténu má momentálně nařízeno 16 tisíc lidí.

Volební komise musely na průběh hlasování dohlížet v ochranných oblecích. Kolik lidí k nim dorazilo, se v jednotlivých okresech výrazně lišilo. Záleželo i na tom, kolik lidí je ve kterém regionu v karanténě nebo izolaci. Informace o voličích v karanténě nebo izolaci dostaly jednotlivé krajské úřady od ministerstva zdravotnictví v úterý.