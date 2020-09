Pondělní počet nových případů nákazy v Česku se vrátil nad tisícovku, stoupá i reprodukční číslo

S covidem-19 bylo podle údajů k sobotě hospitalizováno 288 lidí, novější údaj zatím ministerstvo nezveřejnilo. Podle pondělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) je v nemocnicích 305 pacientů s koronavirem a intenzivní péči potřebuje 51 z nich.

Jen za minulý týden ale přibylo více než osm tisíc nakažených, což je podobný údaj jako za celý srpen. Je to dáno i vyšším počtem testů. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 tisíc, kdežto minulý týden laboratoře od úterý do čtvrtka provedly každý den více než 15 tisíc testů, v pátek to pak bylo rekordních 19 tisíc.