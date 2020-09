Do karantény nebudou muset lidé, kteří se potkají s nakaženým, ale oba budou mít roušku

Počet lidí v karanténě v Česku opět roste. Podle údajů ministerstva práce do ní lékaři s e-neschopenkou od 1. do 13. září poslali přes 9600 lidí. Jen od minulého pátku do neděle jich bylo 1281. Za první dva zářijové týdny byl tak počet vyšší než za celý květen a červen dohromady. V srpnu do karantény s e-neschopenkou nastoupilo 10 tisíc osob a v dubnu 13 600. V neděli v ní zrovna bylo 7790 lidí, tedy stejně jako v polovině dubna. Zatím nejvíce Čechů a Češek v karanténě sociální správa evidovala 26. března, a to 22 400.

Algoritmy pro posílání lidí do karantény podle ministra Vojtěcha vydá jako nařízení hlavní hygienička Jarmila Rážová s účinností od úterý. Cílem je eliminovat karanténu u lidí, kteří jsou prakticky bez rizika. „Za předpokladu, že (kontakt) nemá symptomy, bude poučen, aby sledoval svůj zdravotní stav po dobu deseti dní od kontaktu a případně volal svého praktického lékaře,“ doplnil Vojtěch.

Změní se podle něj také termín prvního testu u lidí, kteří se setkali s někým nakaženým a nemají žádné příznaky. „Asymptomatický kontakt je testovaný první až pátý den, nově to bude čtvrtý až pátý den, protože nemoc se projevuje se zpožděním po kontaktu s pozitivním,“ řekl Vojtěch.

Do karantény posílají hygienici rizikové kontakty nakažených lidí, od 1. září byla její délka zkrácena ze dvou týdnů na deset dní. Stejně byla zkrácena i nařízená izolace lidí přímo nakažených.

Pokud lidé příznaky mají, jsou v izolaci ještě tři až čtyři dny po jejich vymizení. K ukončení karantény ani izolace není třeba test, výjimkou jsou lidé pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou.