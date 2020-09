V regionech i Praze začínají platit nová opatření. V neděli laboratoře odhalily 792 případů

Hlavní město nově zavádí také povinnost dezinfekce rukou při vstupu do veřejně přístupných budov. Dodržování mají hlídat provozovatelé, pokud si návštěvník ruce nevydezinfikuje, bude z budovy či provozovny vykázán, uvedl v pátek primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Ministerstvo zdravotnictví v pátek zařadilo do druhého oranžového stupně ohrožení koronavirem k Praze nově okres Uherské Hradiště a středočeské okresy Beroun, Kladno, Kolín a Praha-východ. Ve všech z nich musí být od pondělí přes noc zavřená stravovací zařízení. Středočeští hygienici však platnost opatření rozšířili i na zbývající okresy, které jsou na ministerském semaforu všechny v prvním, zeleném stupni nebezpečí.

V Česku je nyní 14 438 nakažených, většinou mají mírný průběh nemoci. S covidem-19 je hospitalizováno 288 lidí, z toho je 69 v těžkém stavu. Vyplývá to z aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví.

Uplynulý týden byl z hlediska nárůstu potvrzených nákaz rekordní, od úterý do soboty denní přírůstky překračovaly tisícovku. Za celý týden laboratoře prokázaly nákazu u 8038 lidí, což je podobný údaj jako za celý srpen.

Více se ale testuje. Od úterý do čtvrtka laboratoře provedly vždy více než 15 tisíc testů, v pátek to bylo rekordních 18 329 testů. V sobotu sice počet klesl na 12 886, ale výrazně vzrostl podíl pozitivních nálezů. Činil téměř 12 procent, v pátek to bylo necelých osm procent. V srpnu počet testů za den pouze jednou překročil 10 tisíc.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na 100 tisíc obyvatel má Praha, a to přes 145 případů. Následuje Plzeň-jih s téměř 145 a Kladensko se 138 případy na 100 tisíc obyvatel. Více než 100 případů na 100 tisíc obyvatel registrují také okresy Beroun, Uherské Hradiště, Praha-západ, Praha-východ, Cheb a Trutnov.