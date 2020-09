Takový nárůst nakažených jsme nečekali, přiznal Vojtěch. Ze škol jsou covidové burzy, kritizuje Hřib

Riziko nákazy v Česku se tento týden zvýšilo. Dalších pět okresů vedle Prahy se na takzvaném semaforu rozsvítilo oranžově. A do zelena, tedy stupně pohotovosti, který značí výskyt nemoci covid-19 bez komunitního přenosu, se zabarvilo třicet dalších regionů.

Vláda proto přijala několik nových opatření, která by měla co nejvíce zamezit šíření viru mezi obyvateli. „Je jasné, že ta opatření, která se postupně zavádí, tak budou mít efekt až se zpožděním,“ řekl ministr zdravotnictví Vojtěch . Podle něj se opatření na nárůstu počtu nakažených projeví do týdne, maximálně do čtrnácti dnů.

Velkou kritiku, především mezi provozovateli, vzbudila povinnost v některých okresech uzavřít noční kluby a restaurace v čase mezi půlnocí a šestou hodinou ranní. Vojtěch nařízení brání. „Je to podloženo daty a zkušeností hygieniků,“ uvedl.

Připomněl nechvalně známý případ pražského klubu Techtle Mechtle, který za jeden večer způsobil 250 nakažených. Podle Vojtěcha je největší problém u mladé generace, která v klubech „zpívá, křičí a pije alkohol“. „To víme, že je rizikovější, a zkušenost nám velí, abychom toto opatření zavedli,“ obhajuje nařízení.