Náhodné výstřely v chaosu, kritizuje Richterová. Podle Vojtěcha vláda pandemii aktivně řeší

Poslankyni Richterové chybí zdůvodnění, v čem tento krok skutečně pomůže. Zdá se jí to jen jako gesto: myslíme na vás. Poukázala na nesplněné vládní sliby z jara. Dle ní by bylo lepší doporučení, co mají dělat lidé v rizikových skupinách či lidé se špatnou imunitou, nebo představení plánu na ochranu domovů pro seniory.

Vláda také v pondělí rozhodla, že uvolní přes tři miliony roušek pro hlasování v podzimních krajských a senátních volbách. Roušky chce mít připravené také pro seniory, a to v případě, že by se zhoršila epidemická situace. A zajistit je slibuje i pro učitele v ohrožených oblastech.

Vojtěch řekl, že ministerstvo v pondělí posílilo pražskou hygienickou stanici o třicet lidí. Ohledně vládních kroků je optimistický. „Všichni dělají maximum. Ano, je to náročné. Zejména v Praze, kde je počet případů vysoký. Když se ale podíváte na smrtnost onemocnění, tak ta se zásadně nezvyšuje. Máte však pravdu, počet hospitalizovaných se zvýšil, ale není to tak, že nemocnice nezvládají,“ ujišťoval.

„Chci na tom ukázat, že je řada jiných opatření, která by mně dávala smysl. Toto rozesílání vzbuzuje řadu praktických otázek, kolik vůbec respirátorů se do obálky vejde, kolik se jich vejde do schránky. Pan ministr řekl: už dnes jsme posílili pražskou hygienickou stanici. Ale to je přece až dnes. Na mě to dělá dojem takových náhodných výstřelů, které zastírají to, že jsme promarnili léto. To léto jsme měli na přípravu, kdy jsme mohli třeba vyškolit juniorní lidi právě na to trasování lehčích případů, aby to bylo celé škálovatelné. Druhá vlna byla předvídatelná,“ řekla.

Ministr Adam Vojtěch se ale hájil tím, že sice stanici nyní posílili o třicet lidí, to ale neznamená, že ji neposilovali i předtím. „V rámci toho škálování, o kterém hovořila paní poslankyně, my vyhodnocujeme situaci a posilujeme zejména pražskou hygienu. Tu situaci velmi aktivně řešíme, není to tak, že jsme se dnes probudili,“ uvedl.

Richterová odvětila, že hygienické stanice stejně nefungují ideálně. „Jde o to, že lidé mají opakované zkušenosti, že jim nepřišla sms z laboratoře, a že i když sms odejde, tak může trvat celé dny, než hygiena zasáhne. Ta příprava je chaotická, je o dva kroky pozadu,“ stěžovala si.

Virolog: Brzy budou přibývat tisíce nakažených denně

Počet nakažených začal v druhé polovině srpna výrazně narůstat. Zatímco v první polovině měsíce byl denní nárůst nemocných okolo dvou set, na přelomu srpna a září stoupl přírůstek nad pět set denně. Konkrétně 21. srpna to bylo 504 případů, rekordní počet infikovaných evidují hygienici ze 4. září, tedy 797.

Roste též počet hospitalizovaných. V sobotu leželo v nemocnicích 204 lidí a to je nejvíc od začátku května. Většina lidí má lehký průběh nemoci nebo jsou úplně bez příznaků.

Virolog a vedoucí výzkumné skupiny společnosti CEITEC Pavel Plevka v pořadu předpověděl, že od denních nárůstů v řádech tisíců Česko dělí přibližně týden až dva. Bude to znamenat ještě větší přehlcení hygienických stanic a složitější práci.

Proč jsou na tom ostatní země, konkrétně Rakousko a Německo, lépe než Česko, je dle virologa zejména tím, že tam dochází pravděpodobně ke kvalitnějšímu trasování. Jsou tam také rozdíly v intenzitě používání roušek, například v Rakousku je pravidlem, že lidé již nosí delší dobu roušky v dopravních prostředcích, v obchodech a vůbec ve veřejných prostorech.