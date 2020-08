Testy po návratu z Chorvatska a Francie potřeba nebudou, Británie chce Česko vyřadit z bezpečných zemí

Ze seznamu bezpečných zemí chce Česko vyřadit Velká Británie. Od sobotních čtyř hodin by Češi měli povinnost podstoupit dvoutýdenní karanténu. Česká strana se podle Smolka snaží rozhodnutí Londýna zvrátit, definitivní rozhodnutí by mělo padnout ještě ve čtvrtek.

Rážová ale apeluje na navrátilce, aby dva týdny po svém návratu sledovali svůj zdravotní stav. Pokud by zjistili příznaky respiračního onemocnění, mají telefonicky kontaktovat svého obvodního lékaře. Zopakovala také doporučení, aby se lidé v Chorvatsku vyhýbali hromadným akcím, byli na čerstvém vzduchu, dbali na hygienu rukou a při cestách hromadnou dopravou měli roušku.

„Chorvatská vláda si je vědoma problému narůstajícího počtu případů covidu-19 a přijímá vlastní přísná opatření. Je to jeden z faktorů, o kterém jsme se bavili,“ popsal Smolek a poukázal například na přísná opatření ve Splitsko-dalmatské župě, kde jsou roušky povinné nejen v obchodech či MHD, ale i v restauracích.

Každý pátek Česko zveřejňuje takzvanou Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru. Nová opatření pak případně začínají platit nejdříve od pondělí, v minulosti byla povinnost vyhlášená i o týden dopředu.

Od pondělí platí, že lidé vracející se ze Španělska musí mít negativní test na koronavirus nebo jít do dvoutýdenní karantény. Výjimku mají Kanárské ostrovy, krátkodobé pobyty do 12 hodin a děti mladší pěti let. Nadále stejná povinnost platí cestu z Rumunska.

Při cestě z Chorvatska by se lidé, kteří se tam na dovolené účastnili hromadných akcí, měli podle doporučení ministerstva chovat obezřetně, vyhýbat se v Česku hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovat lékaře, radí ministerstvo.