ŽIVĚ: Brífink po jednání pražské bezpečnostní rady kvůli koronaviru

Počet testovaných lidí na koronavirus by se měl zvyšovat. Laboratoře v Česku jsou dnes schopny udělat asi 17 tisíc testů na covid-19 denně, přes páteřní síť laboratoří by se však měl počet testů navýšit až na 25 tisíc testů denně, řekl na brífinku k Národní strategii testování na koronavirus ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). V každém kraji by podle něj měla být minimálně jedna laboratoř, která bude páteřní. Nejde tak jenom o státní přímo řízené nemocnice, ale také některá krajská zařízení.