Roste počet lidí, kteří žádají test na koronavirus. Odběrová místa ale nestíhají nebo neberou samoplátce

Přibývá rovněž těch, kteří se chtějí nechat otestovat na vlastní náklady – ať už kvůli práci, cestování, nebo rodině. Navýšit objem testování chce resort zdravotnictví hlavně od nemocnic.

Právě velké nemocnice, které řídí ministerstvo, by měly v brzké době začít dělat dohromady denně 15 tisíc testů na covid-19. Je to zhruba čtyřikrát víc než nyní. S ministrem Adamem Vojtěchem (za ANO) a premiérem Andrejem Babišem (ANO) se na tom tento týden dohodli ředitelé těchto zařízení. V průměru by měla státní nemocnice zvládnout podle plánu kolem tisícovky PCR testů, tedy výtěrů z nosohltanu, denně.

Opozice ale mluví o nutnosti celkové denní kapacity až 30 tisíc testů a menší počet vyšetření kritizuje. Před několika dny se s kritikou přidal i premiér. O potřebě navyšovat kapacity testování se přitom mluvilo už na jaře. Řešit se ale začala až po nedávném nárůstu počtu nemocných v některých ohniscích nákazy, zejména v Moravskoslezském kraji.

Nejvíc odběrových stanic nabízí Moravskoslezský kraj

V každém z krajů je v současnosti několik měst, kde testování umožňují. Červeně zbarvená místa na mapě, například nemocnice v Mělníku, Znojmě nebo v Prostějově, ale berou pouze na doporučení lékaře, nikoli samoplátce. Těch se týkají odběry na modře označených místech.