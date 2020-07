Snahy o vyzvednutí ostatků Zdeny Mašínové po nezdaru na ďáblickém hřbitově končí

V případě ženy však antropologové vyloučili, že by šlo o Mašínovou. Zatímco ta zemřela ve 49 letech, odhalené kosti podle Velemínského patřily starší osobě. „Ani další znaky na této kostře nekorespondovaly s tím, co známe třeba z pitevních protokolů o Zdeně Mašínové,“ vysvětlil.

Dcera Mašínové se domluvila na vyzvednutí ostatků loni

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky loni v březnu. Ohledně toho, kdo v hromadných hrobech leží, však neexistují žádné záznamy. Sonda podle Havrdy vycházela z informací, které dcera získala od hrobníka z roku 1956.

„To je jediná informace o místě, nic jiného jsme k dispozici neměli,“ nastínil archeolog. S ohledem na to radní Johnová řekla, že snahy neúspěšným pokusem končí. Zároveň vyjádřila politování nad tím, že se ostatky nakonec najít nepodařilo.

Podle Havrdy se na ďáblickém hřbitově nachází pravděpodobně 72 hromadných hrobů, do kterých se pohřbívalo od roku 1943 do roku 1961. Radní Johnová řekla, že město si nechá Ústavem pro studium totalitních režimů (ÚSTR) zpracovat studii hřbitova, která by se měla zabývat jeho historií jak v době před druhou světovou válkou, tak po ní.

„Tuto souhrnnou studii bychom potom chtěli použít jako základ pro vyhlášení architektonické soutěže na pietní a důstojnou úpravu tohoto místa,“ řekla.