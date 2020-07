Archeologové v Ďáblicích nenašli ostatky Zdeny Mašínové, uvedla její dcera

Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na konci loňského března. Místo uložení nejdříve označila dcera, podle níž byly ostatky v roce 1956 pohřbeny do nejsvrchnější úrovně jednoho z hromadných dětských hrobů.

Pokračovat v hledání ostatků své matky nehodlá. „Mám dojem, že v dohledné době v tom nebudu pokračovat a budu to brát jako výsledný výsledek,“ řekla.

„Já jsem trošku překvapená, že za tak krátkou dobu už je výsledek hotov, to mě trochu překvapilo, ale tato zpráva je pravděpodobně věrohodná,“ řekla televizi Mašínová mladší. Dodala, že požádala pražskou radní Milenu Johnovou (Praha Sobě), aby jí výsledek předali písemně.

Zdena Mašínová starší byla vězněna nacisty i komunisty, po úmrtí v táboře nucených prací v Pardubicích v roce 1956 byla pohřbena do hromadného hrobu.

Průzkum sondou zahájili archeologové 13. července, výsledek chtějí oznámit ve čtvrtek dopoledne na tiskové konferenci. Zúčastnit se má radní Johnová a Jan Havrda z Národního památkového ústavu.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela ve věku 49 let.

Ďáblický hřbitov vznikl před první světovou válkou. Nacházejí se na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a rovněž obětí nacistické a komunistické diktatury. V hromadném hrobě tam byl pohřben také páter Josef Toufar, jehož ostatky byly před několika lety vyzvednuty a následně pohřbeny v Číhošti.