Hladiny některých řek během noci stouply. Nejvydatnější srážky se během dne čekají v oblasti Beskyd

„Budeme monitorovat vývoj přeháněk a průběh bouřek, které se začnou vytvářet během poledne a odpoledne, kdy se čekají ty nejvýraznější úhrny právě v oblasti Beskyd nebo Podbeskydí. V průběhu šesti odpoledních hodin by mohlo napršet na některých místech i přes 50 milimetrů vody, což v součtu za celý den až do zítřejšího poledne může jít i ke stovce milimetrů. A to může způsobit poměrně rychlý vzestup toků v oblasti Beskyd a v Podbeskydí,“ uvedla meteoroložka ČT Barbora Tobolová.

V oblasti Jeseníků a Beskyd bude pršet i během pondělí a úterý, dodala meteoroložka, jinde by měly srážky slábnout.

V Luži na Chrudimsku ráno opět začal platit stav ohrožení

Stav ohrožení začal opět ráno platit na říčce Novohradka v obci Luže na Chrudimsku, kde přesáhla hranici 3. povodňového stupně. V noci na neděli se situace přitom zklidňovala, Novohradka v Luži oscilovala mezi prvním a druhým stupněm. Druhý stupeň je nyní na Novohradce v Úhřeticích na Chrudimsku, jak vyplývá z dat Povodí Labe.

Na prvním stupni SPA byla ráno Chrudimka v Hamrech, v Přemilově, Padrtech na Chrudimsku a také říčka Loučná v Cerekvici nad Loučnou na Svitavsku. V noci se krátce nad hranici prvního stupně SPA dostala také říčka Doubrava v Pařížově na Chrudimsku.

Na třetím stupni už je také říčka Bystřička nad nádrží na Vsetínsku, druhý stupeň platí nadále i pod nádrží. První stupeň povodňové aktivity platí v neděli ráno na třech vodních tocích ve Zlínském kraj. Hladiny řek se v kraji zvyšovaly i v sobotu a některé dosáhly druhého stupně povodňové aktivity. Nadále tak platí výstraha před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. Na Vsetínsku má pak výstraha meteorologů vysokou prioritu.

Během noci stoupaly také hladiny některých řek v Moravskoslezském kraji. V neděli v osm ráno platil druhý stupeň povodňové aktivity na čtyřech místech. Na dalších 16 pak hladiny dosáhly prvního stupně, potvrdila mluvčí Povodí Odry Šárka Vlčková.

Druhý stupeň v neděli ráno tak platí na Lubině ve Vlčovicích, Polančici v Polance nad Odrou, Moravici ve Vyšních Lhotách a Lubině ve Vlčovicích. V případě prvního stupně jde například o Odru ve Svinově a v Bohumíně, Stonávku v Hradišti nebo Olši v Dětmarovicích.

A podle předpovědi počasí má v regionu i nadále pršet. Neintenzivnější srážky se očekávají na Ostravsku, kde by do večera mělo spadnout až 40 milimetrů srážek. „Povodí je hodně nasycené. Intenzivnější srážky se mohou rychle projevit na stoupajících hladinách,“ řekla Vlčková.

Dodala, že podle vypracovaného modelu by se v některých místech hladiny řek měly dostat maximálně na druhý stupeň povodňové aktivity. Týká se to například řeky Olše a jejích přítoků. Například v Petrovicích u Karviné by se voda z řeky Petrůvky mohla vylít a ohrozit domy. „Zástavba může být ohrožena i vodou z Husího potoka u Hladkých Životic, kde se očekává až dvacetiletá voda,“ uvedla Vlčková.

V pohotovosti podle ní by měli být i lidé v chatové oblasti Vřesiny, kde se může vylít Porubka a obyvatelé Proskovic či Staré Vsi, kde problémy může způsobit Košatka.

Na Frýdlanstku už opět prší

V sobotu večer se naopak už zklidnila situace na Fýdlantsku, řeky Smědá i Řasnice se vrátily do svých koryt. Nicméně jak přímo z místa v neděli ráno informovala redaktorka ČT Barbora Silná, zhruba před hodinou začalo znova pršet.

„V Hejnicích už vyhlásili opět 1. stupeň povodňové aktivity. Ve Frýdlantu se všichni tak připravují, že se může opět hladina řeky Smědé zvednout,“ uvedla.

„Všichni držíme pohotovost, naplánovaný úklid jsme museli odvolat, protože ze severovýchodu opět přicházejí srážky a prognóza je zhruba kolem dvou milimetrů za hodinu, to bychom byli schopni dát, ale uvidíme, jak to bude,“ řekl ČT starosta Frýdlantu Dan Ramzer (ODS). Dodal, že v osm také zasedne povodňový štáb.

Co se týká škod, tak podle něho přímo ve Frýdlantu se týkají především vytopených sklepů a půjde o statisíce korun. Horší situace bude ale ve Višnové a Raspenavě, kde budou škody za miliony korun.

Řeka Velička na Hodonínsku klesá

Třetího povodňového stupně, které značí ohrožení, dosáhla v noci řeka Velička na Hodonínsku ve Velké nad Veličkou a později i ve Strážnici. Hladina ale už ale klesá, jak vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. V postižených místech zasahuje 14 jednotek hasičů.

Třetí stupeň stále platí ale na profilu ve Strážnici, kde se hladina zvedla na první povodňový stupeň v sobotu v 18:50, na druhý pak v 21:30. Třetí stupeň povodňové aktivity říčka dosáhla o hodinu později. Nejvýše hladina vystoupala kolem dnešních 5:00, kdy dosáhla 344 centimetrů, když třetí povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 310 centimetrů.

Prvního povodňového stupně v neděli ve 4:30 dosáhla i Litava v Brankovicích na Vyškovsku, v tomto případě je hladina stále na vzestupu. V 6:00 hladina dosahovala 137 centimetrů, první povodňový stupeň se v místě vyhlašuje při dosažení 130 centimetrů.

Pro Jihomoravský kraj stále platí výstraha hydrometeorologů před vydatným deštěm, a to do dnešního dopoledne. Je možnost zvýšeného odtoku vody z krajiny a průtoku vody přes komunikace. Na silnicích hrozí také snížená viditelnost a riziko aquaplaningu.

Hladiny toků se zvýšily i na Jesenicku, kde v noci opět vydatně pršelo

Druhý stupeň povodňové aktivity, tedy pohotovost, platí na Černém potoce v obci Velká Kraš. Voda tam už ale nad ránem začala postupně klesat.

Druhého stupně ráno dosáhla také Vidnavka ve Vidnavě, která je nyní mírně pod hranicí pro jeho vyhlášení. První stupeň je na Zlatém potoce ve Zlatých horách, na Stříbrném potoce v Žulové a na Bečvě v Teplicích na Přerovsku, kde však hladina už zřejmě kulminovala a teď pomalu klesá. První stupeň povodňové aktivity je od rána i na Bečvě v Dluhonicích u Přerova, jejíž hladina naopak pozvolna stoupá.

V Olomouckém kraji nadále platí výstava před vydatným deštěm a je vyhlášena povodňová bdělost. V severní části kraje, kde se hladiny vodních toků zvyšovaly i v sobotu, má výstraha meteorologů vysokou prioritu.

V Hradeckém kraji druhý stupeň překonala řeka Orlice

Také v Královéhradeckém kraji v noci některé řeky stouply. Hranici druhého stupně povodňové aktivity překonala řeka Orlice v Týništi nad Orlicí na Rychnovsku, která byla na vzestupu i v neděli ráno.

Na prvním stupni zůstávají řeky Kněžná v Rychnově nad Kněžnou, Divoká Orlice v Kostelci nad Orlicí a Tichá Orlice v Černé nad Orlicí. Od sobotního večera je první povodňový stupeň také na Cidlině v Novém Bydžově na Hradecku, která ráno začala stoupat, vyplývá z dat Povodí Labe.

Vydatné deště zvedají hlavně hladiny řek odvodňující Orlické hory a Krkonoše. Během dne by se ale měla situace uklidňovat. Ovšem tam, kde bude intenzivně pršet, může opět dojít k vzestupům hladin vodních toků.

„S ohledem na předpokládaný vývoj počasí během dnešního dne očekáváme i přes zvolné kolísání průtoků celkové zklidnění situace na tocích v působnosti Povodí Labe,“ uvedl vedoucí dispečinku Povodí Labe Jiří Petr.