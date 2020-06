Šéf Senátu Miloš Vystrčil oznámil, že poletí na Tchaj-wan. Počítá s vládním letadlem

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) oznámil, že navštíví Tchaj-wan. Misi v doprovodu podnikatelů chystal už Vystrčilův zesnulý předchůdce Jaroslav Kubera (ODS). Mezi důvody, proč by měl ostrovní stát navštívit, už dříve Vystrčil uváděl tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. Podle něj se Česko nesmí nechat zastrašit, nechat si zasahovat do svých suverénních záležitostí a stát se čínským lokajem.