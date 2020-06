Pokud Vystrčil poletí na Tchaj-wan, počítá i s účastí podnikatelů. Jak se rozhodl, oznámí v úterý

Václav Moravec řekl, že informaci o 30. srpnu v souvislosti s cestou na Tchaj-wan má potvrzenou od tří nezávislých zdrojů. Vystrčil ale upozornil, že o tom, jak se rozhodl, dřív než právě v úterý mluvit nebude. „Kdybych to udělal jinak, tak bych popřel sám sebe a popřel bych své slovo,“ zdůraznil.

Vystrčil v pátek oznámil, že už se rozhodl, zda na Tchaj-wan odletí či nikoliv. Před případnou cestou už ale jeho předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS) varovala Čína, proti jsou i někteří politici.

V České televizi uvedl, že pokud na Tchaj-wan pojede, mohli by ho doprovázet také tuzemští podnikatelé, kteří mají podle něj o cestu zájem. Za vhodné by považoval i to, aby se cesta uskutečnila vládním letadlem, což by musel potvrdit premiér Andrej Babiš (ANO). Vystrčil nechěl komentovat, co by nastalo, kdyby letadlo neschválil. „Pokud bych letěl a ta situace nastala, tak bych to musel řešit,“ doplnil.

Šéf Senátu opět zkritizoval Čínu

Vystrčil zopakoval, že považuje za nevhodné chování čínské ambasády. Poukazoval na telefonické varování před tím, aby blahopřál nové tchajwanské prezidentce ke zvolení do funkce.

„Pro zemi, která má fungovat, je zásadní sebevědomí, hrdost, svébytnost, nezávislost, demokracie. Když připustíme, že si je nebudeme chránit, že jsme ochotni být něčím lokajem, ochotni se před někým shrbit, tak se stáváme nesvéprávným národem, který na to musí doplatit,“ řekl Vystrčil.