Petříček: Máme vlastní politiku jedné Číny, té by se měl Vystrčil držet a na Tchaj-wan nejet

Ministr Petříček zdůraznil, že Česká republika má s Tchaj-wanem vztahy, které nezasahují do politiky. „Tchaj-wan neuznáváme jako samostatný stát, takže je otázka, jestli v oblasti politických vztahů máme nějaké společné zájmy. A nemáme,“ prohlásil Petříček.

„Naše politika jedné Číny má svá pravidla a to, že si vyhrazujeme rozvíjet vztahy s Tchaj-wanem. A to především ekonomické, v kultuře, ve vědecko-technické výměně, v turismu. Tam si vyhrazujeme právo i vůči Číně rozvíjet naše vztahy,“ vysvětlil.

Toho by se podle Petříčka měli čeští politici držet: „To znamená, že se běžně setkávají diplomaté, úředníci, ekonomové, probíhá intenzivní spolupráce. Tchaj-wan je velký investor naší ekonomiky. Tohle je naše politika jedné Číny, kterou jsme přijali v 90. letech, a toho bychom se měli držet.“

Vystrčilovu cestu Petříček nepodporuje

Cestu na Tchaj-wan Petříček předsedovi Senátu dlouhodobě nedoporučuje. Zakázat mu ji ale nechce. „S předsedou Vystrčilem jsme o tom hovořili, nemůžu mu to zakázat a ani to není můj záměr, zakazovat poslancům a senátorům cesty do žádné země. Jen jsem ho upozornil, že je to nestandardní na takto vysoké úrovni. V případě každých vztahů si musíme říct, co nám to přináší a bere.“

A dlouhodobě před cestou českého ústavního činitele číslo dva na Tchaj-wan varuje i Peking. „Kromě Belgie, jejíž šéf Senátu před koncem svého mandátu na Tchaj-wan odjel, to žádná jiná země neudělala,“ upozornil Petříček.