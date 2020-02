Petříček označil čínský dopis kvůli Tchaj-wanu za nestandardní. Vystrčil by měl přesto cestu zvážit, řekl

Petříček označil lednový dopis, v němž čínská ambasáda varovala Senát i české podnikatele před důsledky cesty na Tchaj-wan, za nestandardní. Vystrčil zopakoval, že dopis je výhrůžný až vyděračský a staví Česko do lokajské pozice.

Za nestandardní označil Petříček ale i možnou cestu šéfa horní komory na Tchaj-wan. „Na tak vysoké úrovni by to bylo skutečně poměrně výjimečné, ale je to záležitost parlamentní demokracie a nebudu panu Vystrčilovi říkat, co má dělat,“ uvedl Petříček.

„Ale měli bychom si říct, jaké jsou přínosy takové cesty. Pokud je to cesta s ekonomickým rozměrem, tak jestli výsledků, které očekáváme, nemůžeme dosáhnout i jinak. Měli bychom být transparentní a držet se principů, na kterých jsou postaveny naše vztahy s Čínskou lidovou republikou od roku 1989,“ dodal Petříček.

Senát má připravit veřejné slyšení

Ministr požádal předsedu Senátu, aby horní komora uspořádala veřejné slyšení k česko-čínským vztahům. Podle Vystrčila by se mohlo konat do tří měsíců. O jeho přípravu chce požádat předsedu senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (nezávislý).

„Ministr zopakoval, že cestu ministerstvo nedoporučuje a nedoporučovalo, já si to vyslechl a řekl, že budu postupovat tak, jak jsem avizoval. Tedy že dokončím kolečko rozhovorů, vyslechnu si další názory a následně se o cestě rozhodnu,“ řekl Vystrčil.

„Věřím, že i další ústavní činitelé si uvědomí, že jsme suverénní země, která si nemůže nechat od nikoho nic diktovat a dostávat se do lokajské pozice,“ dodal.