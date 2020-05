Nákupy v době koronaviru má posoudit NKÚ, nikoli vyšetřovací komise, míní Okamura

Poslanci se ve čtvrtek před interpelacemi sešli k mimořádné schůzi, o jejíž svolání požádaly dvě nejsilnější opoziční strany – ODS a Piráti. O zřízení vyšetřovací komise, která by se postupem vlády v době pandemie zabývala, sice poslanci teprve budou hlasovat v příštím týdnu, ale pokud se nestane nic mimořádného, nejspíše nevznikne – proti jsou vládní strany, komunisté i SPD.

Podle Tomia Okamury by nemělo zřízení komise smysl. „Vyšetřovací komise na návrh TOP 09 nikdy nic nevyšetřila a byla to jenom mediální exhibice. Byly to jenom nadávky a invektivy. Pan Kalousek nebo paní Pekarová nejsou odborníci na vyšetřování miliardových státních zakázek. K tomu máme určený nezávislý státní úřad,“ řekl.

Před dalšími diskusemi proto chce znát závěry Nejvyššího kontrolního úřadu. „Nechme je to zkontrolovat, na základě toho pojďme v klidu udělat seriózní analýzu toho, jak se nám podařilo pandemii zvládnout. Je důležité, abychom všichni spolupracovali a byli konstruktivní, protože cílem musí být ochrana životů a zdraví občanů. Ne politické exhibice nebo politikaření,“ uvedl Tomio Okamura.