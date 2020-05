Občanské organizace se mohou postarat o dětské uprchlíky, vyzvaly vládu ke změně postoje

Vláda, jejíž rozhodnutí je klíčové, se nechystá vydat souhlas s přijetím dětských uprchlíků z řeckých táborů. Premiér Andrej Babiš (ANO) to odmítl již před dvěma lety, kdy téma otevřela europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) letos uvedl, že Česko uprchlíky nepřijme a záležitost považuje za uzavřenou.

Podle Jaroslava Mika by ale bylo možné se o dětské uprchlíky v Česku postarat, pokud by vláda řekla ano. „Jsme komplexně připraveni jako občanská společnost,“ řekl. Síť pomocníků a pomáhajících organizací je podle jeho slov připravena vládě pomoci s přijetím i celkovou socializací a zařazením dětí do společnosti. Miko připustil, že z více než dvou set rodin, které se původně iniciativě přihlásily, že by měly o děti zájem, si některé již vzaly jiné dítě nebo snahu vzdaly. Je ale přesvědčen, že by se zájem ještě zvýšil, pokud by příchod dětských uprchlíku do Česka byl schválen.