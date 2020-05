Zpřísnění bodového systému situaci na silnicích zlepší, věří Havlíček. Někteří považují novelu za represivní

Místopředseda sněmovního podvýboru pro dopravu Ondřej Polanský (Piráti) se domnívá, že je novela cesta dobrým směrem.

„Z našeho pohledu je nejdůležitějším aspektem napravit to, co se nepovedlo při prvním zavedení bodového systému. Původně měl systém zachycovat hlavně recidivisty, což se nepovedlo. V tomhle jde tato novela dobrým směrem. Bohužel jsem přesvědčen, že pouhá úprava zákona stačit nebude. Nyní nás čeká méně schůdná cesta pomocí terénních prací,“ míní Polanský. Za nejdůležitější označil prevenci.

Dle něj nový systém bude jednodušší, pochválil i možnost digitalizace. Řidiči si totiž budou moci nechat poslat výši svého bodového konta pomocí SMS nebo e-mailu. Návrh ministerstva dopravy ale zároveň označil za represivní a trestající. Za lepší příklad uvedl systém, který zavedla rakouská vláda. Ta novým řidičům po několika měsících od závěrečných zkoušek dává povinnost zvládnout další testy, jízdy a pohovor s psychologem, aby jim řidičské oprávnění mohlo zůstat natrvalo.

Tuzemská novela nadále počítá s tím, že naměří-li se řidiči 0,3 promile alkoholu v krvi, hrozí mu pokuta a odebrání 6 bodů. Polanský by tuto hranici rád viděl o něco výše. „Abychom se zbavili tahanic o přirozené hladině alkoholu v těle a nepřesnosti měřicích přístrojů. Trest by ale potom mohl být těžší,“ dodal.

Havlíček je přesvědčen, že zavedením nového systému se situace zhorší pro takzvané recidivisty. Souhlasil však s Polanským v tom, že prevence je důležitá. „Jde o to, zda zmenšíme počet mrtvých. Každý život, co zachráníme, za to stojí,“ zakončil rozhovor.

Lepší výuku v autoškolách

Další podstatnou složkou, která ovlivňuje bezpečnost na vozovce, je podle vedoucího BESIPu Tomáše Neřolda bezpečnost samotných vozovek. „V tomto máme rezervy, je tam potenciál ke snížení počtu nehod. Velké množství překážek, hlavně stromů, se podílí až na 30 procentech nehod,“ upozornil.

Dle Neřolda je zřejmé, že nový bodový systém bude jen jedním krokem k celkovému zlepšení. To se dle něj neobejde také bez lepší výuky v autoškolách. „Bude potřeba viditelný policejní dohled. Zákon je jenom nástroj, musí se vymáhat. Velmi pozitivně vidím zákazy řízení za vážné přestupky.“ Dle něj by však některé zákazy mohly být přísnější.

Na druhou stranu návrh na novou maximální povolenou rychlost na dálnicích – 140 kilometrů v hodině – nepovažuje za velký problém. „Nechci to bagatelizovat, ale místa, kde řidiči umírají, jsou jinde než na dálnicích, na to jsou čísla. Za BESIP bych ale preferoval, aby to zůstalo 130 kilometrů za hodinu,“ uzavřel.

Nehod každým rokem přibývá

Mezi lety 2015 a 2019 přibylo dopravních nehod o víc než 14 a půl tisíce. K letošnímu dubnu se jich zatím stalo přes dvacet osm tisíc. Největší podíl na nich mají řidiči motorových vozidel. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod patří nepřiměřená rychlost, tragické následky má často i nesprávný způsob jízdy, nedání přednosti nebo nesprávné předjíždění.

Podle odborného lektora Polygonu Hradec Králové Martina Trpkoše je největším problémem českých řidičů především nepozornost, neukázněnost, někdy přehnaná sebedůvěra. „Nejvíc chybí pokora, máme pocit, že jsme nesmrtelní,“ uvedl pro 90' ČT24.

Dopravní psycholog Michal Walter je pak přesvědčen, že i ti nejhorší recidivisté se mohou napravit. „Musí se s nimi mluvit, edukovat je. V okolních státech se to opakovaně osvědčilo, včetně Slovenska. Změnu bodového systému vnímám jen jako první krok, je potřeba začít dělat kurzy, s řidiči pracovat. Když člověk vyjde ze školy, také neumí všechno. Řidiči by se měli vzdělávat celoživotně. A dalo by se to zajistit, kapacita autoškol je dobrá,“ podotkl.

Řidičák na zkoušku

Jednou z novinek připravované novely má být řidičský průkaz na zkoušku. Do dvou let od získání oprávnění o něj lidé přijdou už při ztrátě šesti bodů. Opatření cílí na mladé šoféry, následky jejich nehod jsou často vážnější než u ostatních motoristů.