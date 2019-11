Řidiči musí znát konkrétní rizika, věří soudní znalec. Bezpečnější silnice mají zajistit i praktičtější zkoušky

Úvahy o vyšších rychlostních limitech jsou legitimní, míní Kadula, považuje je ale za zbytečné. Vyšší rychlost na několika úsecích v důsledku řidičům ušetří pouze pár sekund. „Nepřineslo by to zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Máme tady národní strategii bezpečnosti silničního provozu. V době, kdy není plněna strategie v jednom strategickém cíli (počet úmrtí při nehodách), není namístě uvádět tyto úvahy v praxi,“ doplňuje.

Zkoušky jsou zastaralé, s řidiči je třeba pracovat i po získání dokladu

Jak by v problematice mohla pomoci lepší výuka v autoškolách, uvažuje Ondřej Horázný. Podle něj je velkou chybou, že s řidičem se nepracuje poté, co složí zkoušku. Ta přitom není jednotná, upozorňuje. „Dělají to často úředníci, kteří to mají jen na částečný úvazek, nejsou to profesionálové v pravém slova smyslu,“ vysvětluje předseda správní rady Asociace autoškol, v čem vidí problém.