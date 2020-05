Pro dočasné zvýšení podpory v nezaměstnanosti by mohla být i opozice. ANO má ke stylu Maláčové výhrady

Ministryně Maláčová uvedla, že jsou tři scénáře pro zvýšení podpory nezaměstnanosti, nejvyšší varianta by znamenala, že by lidé bez práce dostávali měsíční příspěvek 15 tisíc korun. To je přitom více, než kolik činí minimální mzda.

Podle předsedkyně opoziční TOP 09 Markéty Pekarové Adamové něco takového není přijatelné. Za určitých okolností však zvýšení podpory v nezaměstnanosti jako takové připustila. „Umím si představit, že v této mimořádné situaci na omezenou dobu, třeba do konce roku, by se podpora v nezaměstnanosti zvýšila,“ řekla.

Výhrady z ANO

Opozice je tak v tomto případě k Maláčové možná mírnější než její koaliční partneři z ANO. Těm ale vadí spíše forma než obsah. Podle poslance větší vládní strany Aleše Juchelky je problém ve způsobu, jakým ministryně novinku představila – a to nikoli poprvé.

„Jsou tam věci, které vyplývají z toho, že paní ministryně Maláčová udělá tiskovou konferenci, řekne to médiím a až poté s tím přijde na koaliční radu nebo do vlády. Například u patnáctitisícové podpory neznáme vůbec nic, žádné parametry, zda to bude na omezenou dobu,“ uvedl.