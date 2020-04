ŽIVĚ: Povolí poslanci rekordní deficit? Budou hlasovat o senátním vetu pro zákon o rozpočtové odpovědnosti

V současnosti by se měl podíl strukturálního deficitu státního rozpočtu na HDP pohybovat pod 0,75 procenta. Vláda si ale chce otevřít cestu až ke čtyřem procentům. Poslanci jí to schválili, senátoři ale byli v pátek proti. Novela zákona o rozpočtové odpovědnosti je proto znovu ve sněmovně, kde musí kabinet najít alespoň 101 rukou, které se pro její návrh znovu zvednou.

Kritici zvyšování schodku jsou přesvědčeni, že to není potřeba. Pravicoví politici poukazovali i na to, že zákon o rozpočtové odpovědnosti je klasickým zákonem pouze proto, že Sobotkova vláda, která jej prosadila, neměla dostatečnou sílu, aby mu dala podobu ústavního zákona. Nynější vládu vyzývali, aby se chovala, jako by zákon ústavním byl. Proti změně zákona o rozpočtové odpovědnosti byla také Národní rozpočtová rada, varuje před prudkým růstem zadlužení.