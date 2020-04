ŽIVĚ: Senátoři asi vrátí zákony. Nelíbí se jim změna rozpočtových pravidel ani vysoké pokuty na místě

Ve čtvrtek vrátil Senát do Poslanecké sněmovny zákon umožňující, aby v nemocnicích působili lékaři ze zahraničí, i když nemají aprobaci v Česku, a předpis, který má zaručit, že nájemníci bez příjmů nebudou moci do konce července dostat výpověď z bytu kvůli tomu, že jako nezaměstnaní bez příjmů nebudou schopni platit nájemné. Ve druhém případě navrhli senátoři do zákona doplnit, že se stát zaručí za čtyři pětiny dlužného nájemného, v prvním pak zamítnutí zákona, který považují za nadbytečný.

Čelit návrhu na zamítnutí bude v Senátu také změna rozpočtových pravidel – takové doporučení přišlo z výborů. Vláda chce změnit zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak, aby mohla zvýšit podíl strukturálního deficitu z 0,75 (což byl dosavadní střednědobý cíl pro roky 2020 až 2022) až na čtyři procenta HDP. „Bez přijetí novely zákony bychom museli přistoupit ke konsolidaci, která by v dějinách ČR neměla obdoby. Jen na příjmech bude v příštím roce chybět minimálně 140 miliard korun,“ řekla v úvodním projevu ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

V Senátu vystoupila předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová, která tlumočila nesouhlas svého orgánu s vládními plány. Poukázala, že zákon o rozpočtové odpovědnosti byl odpovědí na vývoj po poslední krizi, kdy stouplo zadlužení až na 44 procent HDP. „Situace přesně odpovídá realizaci těchto scénářů. Dojdeme k tomu, že během nejbližších tří let dojde zase ke zvýšení veřejné zadluženosti minimálně o 15 procent,“ varovala. Se zadlužením podle Zamrazilové bude při uvolnění dluhové brzdy Česko bojovat dalších sedm let.

Senátoři, kteří hovořili po předsedkyni rozpočtové rady, se jí vesměs zastávali, kritizovali záměry ministryně Schillerové a varovali před zneužitím únikové klauzule. Ta však odmítala, že by ji mohla zneužít, aplikovat ji podle ministryně lze jen během stávající krize.