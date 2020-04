Otevírají železářství či stavebniny. Senát projedná pomoc pro OSVČ

Prostřednictvím videokonference ve čtvrtek zasedne k mimořádnému jednání vláda. Původně se ministři měli sejít ve středu, zřejmě především kvůli schůzi sněmovny ale zasedání odložili. Kabinet by mohl prodloužit nouzový stav a zabývat by se mohl také návrhem ministra kultury Lubomíra Zaorálka (ČSSD), aby stát zmírnil dopady krize na kulturu částkou 1,16 miliardy korun.

Sněmovna jednala do tří hodin ráno

Poslanci ve čtvrtečních brzkých ranních hodinách v rámci schůze, která začala ve středu ráno, odhlasovali několik návrhů souvisejících s koronavirovou krizí. Do Senátu zákonodárci poslali návrh, aby v nemocnicích mohli pracovat lékaři ze zemí mimo EU i bez potřebných aprobačních zkoušek. Povolení by platilo po dobu nouzového stavu a tři měsíce po jeho skončení.

Sněmovna schválila také upravená pravidla insolvencí a exekucí. Podnikatelé a firmy v přechodných hospodářských potížích na sebe nebudou muset bez zbytečného odkladu podat insolvenční návrh. Do konce června budou pozastaveny, až na výjimky, exekuce movitých věcí i nemovitostí.

Zákonodárci také kývli na to, že cestovní kanceláře budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich mohou klientům vydávat poukazy. Ti klienti, kteří poukaz nevyužijí do 31. srpna příštího roku, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.