ŽIVĚ: Poslanci se mají věnovat kůrovcové kalamitě a situaci v lesnictví

Vládní činitelé uvádějí, že kůrovcová kalamita by mohla skončit za tři až pět let, bude záležet i na množství srážek. Ministerstvo zemědělství vlastníkům lesů už dříve vyčlenilo 2,5 miliardy korun na obnovu pozemků zasažených kůrovcem. Letos pokračuje v postupném vyplácení peněz a prodloužilo lhůtu na zalesnění až na pět let.

Dopoledne by poslanci mohli dokončit debatu o zprávě o činnosti ombudsmana za předloňský rok. Tehdy zastávala funkci ochránkyně práv Anna Šabatová, letos ji vystřídal její někdejší zástupce Stanislav Křeček. Na programu jednacího dne je také diskuse o kapacitě mateřských a základních škol.