Vláda schválila pomoc pro Čínu nebo navyšování soudních poplatků

Česko vyšle do Číny armádní speciál s humanitární pomocí od měst, krajů, firem či Pražského hradu. Na návrh ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) to schválila vláda, informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). Vláda také schválila novelu navyšující řadu soudních poplatků – ty by se tak mohly až zdvojnásobit. Ministři se shodli i na růstu existenčního a životního minima.