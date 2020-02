Obce kvůli Turówu mohou přijít o vodu, obává se hejtman Půta. Problémy s Arrivou bere jako lekci

Přesto věří, že Komise zatlačí na obě strany, aby hledaly společné řešení, zvláště s ohledem na zmiňovanou ztrátu pitné vody. Investor do těžby totiž nyní odmítá, že by důl na podzemní zásoby vody měl nějaký vliv.

Vodárenské společnosti podle Půty připravily studie, které popisují stav zatížení, a už se projektují náhradní vodovody pro obce Uhelná, Václavice a Horní Vítkov. Nyní se řeší drobné problémy s vlastnictvím pozemků. „Někdy v druhé polovině roku 2020 budeme mít projekty, znát hrubé náklady a budeme chtít, aby nám někdo garantoval, že nám s těmi náklady někdo pomůže,“ avizuje místopředseda Asociace krajů.

Finanční pomoc chce proto, že investice do infrastruktury by vodárenské společnosti promítly do vyšší ceny vodného a stočného, což by podle Půty bylo nespravedlivé vůči lidem, kteří obtížnou situaci nezpůsobili.